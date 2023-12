"Chajá" Ferreyra, el asesino serial que mató a una familia entera y ahora pide salidas transitorias

A pocos días de cumplirse 28 años, la "Masacre de Recreo" es uno de los hechos criminales más impactantes en la historia de Santa Fe. Ya pesar del paso del tiempo, todavía resuenan los ecos de la salvaje matanza. Marcelo "Chajá" Ferreyra se escapó de la cárcel de Las Flores y arremetió con toda su furia: mató a una embarazada, a cuatro niños y violó una adolescente. Un verdadero asesino serial.

En la actualidad, el "Chajá" tiene 60 años y la mayor parte de su vida la pasó detenido. A los 30, antes de fugarse del penal, recibió una condena a 18 años de prisión por "robos reiterados, portación de armas de guerra y violaciones". Posteriormente, por la Masacre de Recreo la Justicia lo condenó a prisión perpetua.

Sin embargo, transcurridas casi tres décadas de los asesinatos, Ferreyra reclama la posibilidad de acceder a salidas transitorias. El primer planteo lo realizó a mitad de año con el objetivo de obtener un "acercamiento familiar" a su hermano, quien falleció antes de que pudiera tratarse la cuestión. No conforme con eso, el detenido volvió a insistir en las últimas semanas y se aguarda para antes de fin de año la audiencia que defina la situación.

Ferreyra, junto a la defensora pública que lo asiste en la causa, se encuentra trabajando en relación a los términos de la finalización de la pena.

Imagen de archivo de la masacre.. Foto: gentileza El Litoral.

¿Cuánto tiempo es prisión perpetua?

El régimen de la prisión perpetua existe en Argentina desde que se redactó el Código Penal en 1921 y se aplica a los condenados por ciertos delitos. En algunos casos se puede llegar a aplicar la libertad condicional, pero no es frecuente.

"Como lo dice la palabra es para siempre, no obstante existen determinados beneficios carcelarios, entre ellos, la libertad condicional", explicó en diálogo con MDZ el abogado y docente universitario, Néstor Oroño. A su vez, detalló que un juez la puede otorgar a los 35 años de prisión, por ejemplo, por buena conducta. "De todas maneras no quiere decir que la pueda obtener necesariamente: si no cumplió con los reglamentos, ni mostró aptitudes que demuestren reinserción se la pueden negar", aclaró.

Un caso emblemático y que se pueden establecer comparaciones es el de Robledo Puch, "el Ángel de la Muerte", condenado a reclusión perpetua por once homicidios. A mediados de este año la Cámara de Apelaciones de San Isidro le negó nuevamente la excarcelación por "emociones inconsistentes", a la par que recomendó su traslado a alguna institución de salud para la tercera edad. Después de 51 años, sigue detenido.

"Esa podría ser una situación similar a la del 'Chaja' Ferreyra", comparó el abogado Néstor Oroño y sembró dudas en la posibilidad de que algún juez firme la resolución de salidas transitorias, entre varias cuestiones, por la conmoción social que podría generar. Y volvió a insistir: "No es solamente el tiempo transcurrido sino los informes que indiquen si se encuentra resocializado y no implique peligro para la sociedad".

Por otra parte, a partir del 2004, luego del crimen de Axel Blumberg, se introdujeron una serie de reformas al Código Penal, entre ellas, que la libertad condicional se podrá solicitar recién al cumplir 35 años de prisión, y no 20. Además, extendió a de 5 a 10 años el plazo para dar la pena por cumplida. Se estableció que los homicidios criminis causa, el abuso sexual cuando resultare la muerte de la víctima y la privación ilegal de la libertad coercitiva cuando se causare intencionalmente la muerte de la víctima quedan exceptuados de pedir el beneficio de la libertad condicional.

Los asesinatos de 1995 conmocionaron a la sociedad. Foto: gentileza El Litoral.

Cómo fue la "Masacre de Recreo"

El 1 de diciembre de 1995, Marcelo "Chajá" Ferreyra junto a otros cuatro internos, se fugaron de la cárcel de Las Flores donde cumplía condena por distintos robos calificados. Once días después, en la vecina ciudad de Recreo, a 25 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, el asesino serial arremetería contra toda una familia.

El 12 de diciembre Ferreyra ingresó a la casa n° 41 del Barrio Hipotecario de Recreo, y apuñaló en el cuello y el tórax a Nélida Susana Toledo De Vega, quien estaba embarazada de 7 meses. Luego, estranguló a los cuatro hijos varones de la mujer, Alberto (11), Daniel (10), Sebastián (8) y Cristian (1).

A Claudia Guadalupe Vega de 14 años, hermana mayor, el "Chajá" la golpeó salvajemente y la violó antes de irse a dormir. Fue la única sobreviviente. Años más tarde, inició una demanda civil y la Justicia consideró que el Estado santafesino era responsable haber incumplido con su deber de custodiar al preso.