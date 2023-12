Definen la situación de la arquitecta mendocina que escondió a su hijo de 8 años y está presa hace meses

Varios meses sin resolución lleva la situación procesal de una arquitecta mendocina de 46 años, presa e imputada por esconder a su hijo de 8 años un mes y escaparse hasta que la Policía los encontró en Buenos Aires, en el marco de conflictos con su expareja y el padre del nene. Este jueves se definirá si le dictan prisión preventiva y sigue en la cárcel o si consigue algún tipo de beneficio.

La acusada, de quien no se publica su nombre para no identificar al niño, espera la decisión de la jueza María José Cerdera, que esta tarde determinará en qué condición permanecerá la mujer mientras continúa la causa. Ella actualmente está en Almafuerte II, por el riesgo de fuga evidenciado y porque el delito que le endilgan, en principio, no es excarcelable: desobediencia en concurso ideal con sustracción de menores, con una pena de 5 a 15 años.

La preventiva de la sospechosa podría haberse cerrado muchos antes, sin embargo, dilataciones hicieron que se extienda más de la cuenta. La de hoy será la cuarta audiencia para tratar este punto del expediente, luego de las exposiciones de la Fiscalía de Delitos No Especializados y de la defensa, las réplicas de la partes y la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas para la mujer en medio de todo este tiempo.

Es que en julio pasado, cuando seguía de manera virtual desde la cárcel de Cacheuta uno de estos encuentros, la detenida tomó una extraña actitud. "No fue posible avanzar debido a que se consideró que estaba expresando un estado de ausencia de conocimiento de los hechos, con una postura de tipo disuasiva desde el inicio de la audiencia que presenciaba desde la penitenciaría donde se encuentra alojada", explicaron en ese momento desde el Ministerio Público Fiscal, a través de un comunicado al que tuvo acceso MDZ.

"Por ese motivo, el fiscal (Gabriel Blanco) solicitó una nueva revisión del cuadro psicológico y psiquiátrico de la imputada", agregaron.

Debido a este estado la acusada estuvo cerca de un mes en el Hospital El Sauce, hasta que el resultado de estos exámenes arrojó que la arquitecta comprende sus actos cometidos y puede estar sometida a un proceso judicial.

Luego de esto volvió a estar tras las rejas y ahora, incluso con una nueva postergación la semana pasada, todo indica que este jueves se sabrá si continúa en la misma condición-el pedido de la fiscalía-, queda libre o accede a un arresto domiciliario como pretende su abogado.

Un mes de desesperación

La víctima de este episodio fue uno de los hijos de la arquitecta. A este nene la familia de su padre, con quien se encontraba en proceso de revinculación, lo buscó desde fines de abril pasado, con una fuerte difusión de su rostro en las redes sociales y con una denuncia por averiguación paradero.

Desde el principio la sospecha era que el pequeño estaba con su madre, que habría tomado la decisión de llevárselo por la mala relación con su exmarido.

La búsqueda del niño contó inclusive con la intervención de Missing Children Argentina, hasta que en la noche del 24 de mayo la Policía halló a la imputada y a su hijo en una posada de Tigre, en Buenos Aires.

Antes de encontrarlos, los pesquisas supieron que ambos habían pasado una noche en un hotel de San Martín, en Mendoza, y luego abordaron un colectivo hacia la Capital Federal.

Una vez localizados, los dos regresaron a la provincia a comienzos de junio. Ella desde entonces quedó en la cárcel, mientras el menor de edad de a poco volvió a vincularse con su familia.