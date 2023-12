Pérez Volpin: absuelven al exdirector del Sanatorio de la Trinidad en el juicio por el encubrimiento de la muerte de la periodista

El 6 de febrero de 2018 la periodista Débora Pérez Volpin fue atendida en el Sanatorio La Trinidad, del barrio porteño de Palermo, por fuertes dolores estomacales, se sometió a una endoscopia y terminó muerta. El desenlace llevó a un proceso judicial de varias etapas y procesados con distintas figuras. Por el hecho, en 2019 Diego Bialolenkier, el endoscopista, fue condenado a tres años de prisión por homicidio culposo. Nélida Puente, la anestesista, absuelta. La Justicia consideró que su rol estaba condicionado por el accionar del médico. Más tarde, en 2020, Claudia Esther Balceda, jefa del equipo de instrumentadores quirúrgicos; Eduardo Cavallo, director de la prepaga Galeno; y Sebastián Alfredo Cecchi Gallo, quien limpió el endoscopio luego de la intervención, fueron sobreseídos.

Por otra parte, el director del Sanatorio La Trinidad, Roberto Osvaldo Martingano, fue acusado de ocultar pruebas para entorpecer la investigación por lo que él y Eliana Frías, instrumentadora, son juzgado en una segunda causa por encubrimiento del deceso. La mujer, además, está imputada por falso testimonio. Ambos enfrentaron desde el 15 de septiembre hasta hoy, este juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de CABA, bajo el juez Julio Pablo Quiñones, que este mediodía resolvió la absolución de ambos.

A Martignano se le imputaba haber entregado a la Justicia una máquina procesadora del endoscopio con los números de serie "limados", lo cual no permitió determinar si se trataba o no de la que había sido utilizada en el procedimiento durante el cual falleció Pérez Volpin, a los 51 años. Para la querella, Martignano intentó "ocultar prueba de vital importancia". Para Vadim Mischanchuk, su abogado, esta imputación "no se ajusta a la realidad".

"Lejos de haber llevado adelante maniobras de encubrimiento, el exdirector se puso a disposición de la Justicia el día del allanamiento y durante el procedimiento estuvo en la dirección, mientras que en quirófano se llevaba adelante la medida de secuestro de la caña del endoscopio y fue allí donde un profesional de la salud le ofreció voluntariamente al personal policial el retiro de la procesadora hoy cuestionada", expresó al inicio del juicio a la prensa.

Además, el letrado indicó que, "en relación a las hojas impresas por el monitor, sucedió algo muy similar, ya que fueron entregadas voluntariamente ese mismo día a la comisión policial; por lo tanto, dicha información médica estuvo a disposición de las partes desde el comienzo".

Diego Bialolenkier, endoscopista. Foto: NA.

Martignano no declaró y Frías, negó

Durante la primera audiencia del juicio, que se utilizó para leer la acusación al imputado y darle la posibilidad de que declare, el exdirector del Sanatorio de la Trinidad prefirió no hacerlo. Por el contrario, y pro recomendación de su abogado, pidió que se leyera un descargo que había ofrecido tiempo atrás.

La instrumentadora, Eliana Frías, acusada de falso testimonio, sí declaró y rechazó haber mentido u ocultado información respecto de la muerte de la periodista, al tiempo que dijo haber estado en una situación de mucho "estrés" al momento de declarar por estar atravesando en ese momento un embarazo delicado.

Débora Pérez Volpin murió a los 51 años. Foto: Archivo MDZ.

Últimas palabras y veredicto

Hoy, desde las 9, el Tribunal Oral Criminal y Correccional 26 escuchó las últimas palabras de los acusados de encubrimiento. Luego dieron a conocer su veredicto que resolvió la absolución. En las audiencias anteriores, la fiscalía y la querella habían solicitado tres años de prisión para Martingano y tres años de inhabilitación para la instrumentista.

Para Diego Pirota, el abogado de la familia de la periodista, "existen claros indicios de que la documentación que aportó Martingano para acreditar la compra del equipo endoscópico es falsa, armada, fabricada para intentar demostrar el origen de ese equipo".

Dìas atrás, además, pidió que se investigue al dueño de la empresa Biotrust, quien "aportó documentación falsa cuando vino a declarar; intentando engañar al juez para que crea que la venta de ese equipo médico fue realizada por su firma, que jamás vendió equipamiento medico".