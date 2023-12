El femicida de Guaymallén fue linchado por sus vecinos tras matar a su pareja

Ni la oscuridad de la noche, ni los altos cañaverales impidieron que Esteban Rodríguez (31) fuera detenido por los vecinos del barrio El Carmen de Guaymallén tras haber acuchillado y apuñalado a su pareja Gabriela Videla (33) este martes por la noche.

Según consta en el acta policial, Rodríguez fue linchado y brutalmente atacado al momento de su aprehensión por los vecinos del barrio.

Tras acuchillar y apuñalar a su pareja, el atacante emprendió su fuga por calle Burgos y Saavedra rumbo al barrio Cooperativa Bermejo. Ante los gritos y el pedido de detención por parte de los vecinos, un grupo de colectiveros del Grupo 500 se unieron a la persecución. Cuadras abajo, el femicida fue detenido por obreros de una construcción y transeúntes que, al saber su cometido, fue violentamente linchado y agredido.

Barrio El Carmen. Foto: Alfredo Ponce /MDZ.

Ante los hechos, personal policial tuvo que intervenir para evitar que vecinos lo sigan lesionando. De hecho, el femicida fue trasladado al Hospital Central donde fue asistido de politraumatismos por golpiza quedando fuera de peligro.

El femicidio visto por los vecinos

“Fue espeluznante lo que vivimos, nunca presenciamos algo parecido. El hecho ocurrió frente a este negocio. Yo estaba atendiendo cuando unos gritos nos hicieron salir y presenciar que una vecina tenía un cuchillo clavado en el pecho”, contó a MDZ Celia (50), una verdulera del barrio que no pudo borrar de su mente la sangrienta secuencia que sucedió cerca de las 21.30, en las calles Fausto Burgos y José Luis Cabeza.

Fueron los vecinos los que llamaron al 911 y dieron aviso a la Policía. Luego se confirmó lo peor, que Vanina Gabriela Videla, una vecina criada y muy querida en el barrio había muerto víctima del femicidio. “Era muy gentil, siempre servicial y trabajadora. De hecho, hacía poco que se había recibido de psicóloga. Vivió toda su vida en el barrio con su marido, incluso tuvieron una hija. No

Otros vecinos señalaron a MDZ que lo que sucedió no fue un hecho aislado ya que la víctima había recibido amenazas del presunto agresor y que lo que sucedió era algo que genera dolor, pero no extrañeza.

Femicidio en el barrio El Carmen de Guaymallén. Foto: Alfredo Ponce/ MDZ.

“Minutos antes del hecho, la encontré arriba del colectivo, la saludé y estaba bien. Luego, cuando me senté al final del colectivo vi cómo se peleaba con su marido. Incluido los pasajeros y su propia hija los veían pelear. Era muy incómodo verlos así. Al llegar a la parada, descendimos juntos a otros pasajeros. Cuando intenté cruzar la calle, escuché los gritos. Me di vuelta y vi cómo su marido la estaba cortando toda y cuando le clavó el cuchillo en el pecho. Me quedé estática y me nuble”, recordó con dolor Cecilia (40).

Instantes después de apuñalar a la víctima y cuando intentaba escapar, Esteban Fernando Rodríguez fue reducido por los vecinos y un colectivero. Luego, fue entregado a la Policía. Viviana, en tanto, logró ser asistida por el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero las heridas eran demasiado profundas y no pudo evitar su muerte.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que lo sea, podés comunicarte de manera gratuita las 24 hs., los 365 días, a través de un llamado al 144, por WhatsApp al 1127716463, por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y descargando la app de la línea.