Tres detenidos con armas de alto calibre en Godoy Cruz

En una operación llevada a cabo por efectivos de la Comisaría 52° de Godoy Cruz, tres individuos fueron detenidos en posesión de armas de fuego en la intersección de calle Cabo San Antonio y Cabo de Hornos, cerca de las 3 de la madrugada.

Los detenidos fueron identificados como E. C. de 18 años, N. C. de 23 años y H. C. de 20 años. El hecho se suscitó durante un patrullaje rutinario de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) en la zona.

Armas de fuego secuestradas. Foto: Ministerio de Seguridad.

Durante la inspección de una camioneta Ford Ecosport, detenida por los efectivos, se descubrió la presencia de armamento. En particular, se halló un revólver calibre 22 corto de seis alvéolos con cuatro cartuchos colocados y un revólver calibre 38 de cinco alvéolos con dos cartuchos.

Por directivas de la ayudante Fiscal Natalia Aguado, se ordenó la confección de un procedimiento policial integral. Se solicitó la intervención del personal de la Policía Científica para realizar pericias sobre el vehículo, así como la detención de los individuos y el secuestro de las armas.

La Oficina Fiscal N°3 tomó intervención en este caso, coordinando con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos y llevar a cabo las acciones legales necesarias.