Penitenciario se atrincheró en el domicilio de sus suegros y amenazó con matarse

En la madrugada de este martes, un sujeto se atrincheró en el domicilio ubicado en calles Montes de Oca y Pedernera, de Godoy Cruz, y amenazó con matarse. El sujeto sería un efectivo penitenciario cesanteado. Exigía que se reestableciera el contacto con su hija. Se activó el protocolo de actuación del Grupo Resolución de Incidentes y Secuestros (G.R.I.S)

Según fuentes policiales actuantes, un sujeto de 38 años se hizo presente en dicha vivienda donde residen los padres de su ex pareja provocando una alteración del orden y exigiendo la presencia de la misma.

Grupo GES. Foto: Archivo.

El reclamo era dar solución al conflicto exmatrimonial así como de reclamarle que se restablezca el contacto con una hija menor que ambos tienen en común. Al enterarse que su ex cónyuge no se encontraba en el lugar, se torna agresivo. Ante el hecho, sus ex suegros deciden llamar al 911 y retirarse del domicilio.

Ante la alerta, personal policial de la Comisaría 50 se hizo presente en el lugar. Tras dialogar por unos breves minutos, el hombre les hace saber que, de no retirarse del lugar, éste iba a atentar contra su vida haciendo uso de un arma blanca que tenía en su poder.

Luego de una rápida averiguación de datos de los efectivos, se supo que el sujeto sería un efectivo penitenciario cesanteado ya hace tiempo y que tendría sobre sí mismo una prohibición de acercamiento hacia ese domicilio.

Grupo GES. Foto: Archivo.

Acto seguido y ante la gravedad de esas amenazas, personal policial solicita se active el protocolo de actuación del Grupo G.R.I.S, Grupo Especial de Seguridad (G.E.S) y Fuerzas de Operaciones Especiales (F.O.E) ante situaciones de crisis de alto riesgo.

Personal de negociación de la fuerzas especiales, logró convencer al sujeto de sus accionar riesgoso y ponerlo a disposición de las autoridades presentes. Previamente, entregó el elemento cortante y una réplica de arma de fuego, tipo juguete.

En el hecho intervino, en primera instancia, la Oficina Fiscal N° 4 y Claudia Ríos, fiscal Especial de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios y Violencia Institucional, con injerencia en situaciones de crisis de alto riesgo.