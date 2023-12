Investigan a alumnos de una escuela por terribles amenazas a sus compañeras

Alumnos de un colegio en La Boca son investigados por amenazar a sus compañeras de curso con violarlas y asesinarlas. La noticia trascendió días atrás cuando en redes sociales publicaron chats de los menores en un grupo donde comentaban las atrocidades que les harían a las chicas.

Se hicieron allanamientos en el marco de una causa a cargo de la fiscal porteña Carolina Aneley Zanni, quién a principios de semana recibió tres denuncias, una de ellas por parte del representante legal de la institución.

Ese mismo día, personal de la Comisaría Vecinal 4C se dirigió al colegio religioso San Juan Evangelista y allí las autoridades les informaron que tras el conocimiento de las aberrantes conversaciones se activó el protocolo correspondiente.

Con la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, se constató que los alumnos señalados hacen clases de forma virtual.

Este jueves, con el avance de la pesquisa y de pruebas recolectadas, la fiscal especializada en violencia de género ordenó allanamientos.

En los domicilios de los sospechosos se secuestraron los celulares de los involucrados, que serán peritados en las próximas horas para comprobar la severidad de los chats y las amenazas.

El usuario @afterglowflor de X fue quién reveló los mensajes. La periodista y productora contó que la información y las capturas le llegaron por parte de las propias víctimas, que empezaron a viralizar el caso.

"Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de cuarto año estaban planeando secuestrar y violar a algunas de sus compañeras", empieza la denuncia en redes.

En todo el contenido se describe el violento accionar que tendrían los alumnos con algunas de sus compañeras, entre los que se mencionaban abusar y matar de formas irreproducibles.

Lo llamativo es que después de que se viralizara el caso, mucho de los jóvenes utilizaron sus redes y se mostraron desinteresados: “Soy re violín y no me importa la cana y la puta directora del colegio me la re chupa”.