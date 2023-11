Despiden los restos del nene que fue atropellado por un patrullero

Los vecinos de Villa Fiorito despiden los restos de Felipe Bautista Yedro, el nene de nueve años que fue atropellado por un patrullero luego del partido de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense. El velorio se lleva a cabo en su casa donde familiares, amigos y conocidos podrán despedirlo tras el trágico hecho que sacudió al partido de Lomas de Zamora.

Luego de que se diera a conocer la triste noticia, se llevó a cabo la detención del policía de 21 años que conducía el móvil que embistió la moto en la que iba la víctima. A pesar de que fue imputado por el delito de lesiones agravadas ya está en libertad a la espera de que el fiscal Patricio Pérsico lo indague.

Mientras ocurre el velorio, los familiares reclaman la presencia de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para que dé explicaciones sobre que hacían los dos patrulleros en dicha zona cuando no era de su jurisdicción.

El fatal hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad

Tomás, hermano de Felipe y quién manejaba la moto, explicó: “Cuando nos embistieron, la gente fue a increparlos y la policía en vez de ayudarnos se puso a reprimir y después se fueron”.

Ante un medio radial, el joven contó que luego de la final de la Copa Libertadores dieron vueltas por el barrio: “En un momento lo pierdo y cuando llego a dos cuadras de mi casa me encuentro primero con el accidente que tuvo mi primo con mi hermano más chiquito. Me bajo de la moto para ayudarlos y cuando voy en dirección a mi casa, el patrullero hace marcha atrás y me arrastra con la moto”.

Su abuelo también relató que el domingo a la tarde fueron hasta la Comisaría Quinta de Fiorito y allí también fueron reprimidos: “Hasta el momento, no vino ninguna de las autoridades de la Provincia a solidarizarse con nosotros ni a darnos el pésame. Esperábamos la presencia de Berni, que nos diga que se va a investigar. Lo estamos esperando".