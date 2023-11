Running y senderismo: actividades en aumento que demandan seguridad

La historia se repite, el lugar del ilícito también. Esta vez le tocó a una pareja que fueron asaltados mientras realizaban una actividad deportiva en el Circuito de El Challao de Ciudad.

Tal y como informó MDZ, minutos antes de las 20 del pasado lunes, una mujer de 30 años y un hombre de 35 se encontraban realizando actividad física a la vera de la Ruta provincial 99, a la altura del hotel San Isidro.

En ese momento fueron sorprendidas por un sujeto que comenzó a amenazarlos y de esta forma le sustrajo casi todas sus pertenencias. El solitario delincuente se llevó una mochila, dos teléfonos celulares, una billetera, un par de zapatillas, las llaves del vehículo de la pareja y un bolso gris.

Todo parece indicar que este lugar y otros son los elegidos por los malvivientes para producir este tipo de atracos. Y no es la primera vez.

Senderismo. Foto: archivo.

No hace mucho, Mario Alcaraz (47) se preparaba para iniciar su entrenamiento y fue asaltado por un ladrón que lo obligó a tirarse al piso y entregar sus elementos de valor. En total, le robó el celular, teléfono, cinturón de hidratación y zapatillas, entre otros bienes.

“El Circuito de El Challao se ha vuelto un lugar poco seguro. Yo fui asaltado cerca de allí, en el Cerro El Llorón, un pequeño cerro que tiene una altura de casi 1000 metros. En uno de los tantos caminos que recorrí fui alcanzado por dos personas que decían verse perdidos y con sed. Sabiendo lo complicado que es el lugar, los ayudé. Pero cuando les fui a dar una botella de la mochila uno de ellos sacó un cuchillo tipo machete y me pidió todos mis cosas. Mi mal accionar fue darles la espalda porque me atacaron y me robaron todo, incluso las zapatillas y la campera. No te imaginas el frío que hacía, era pleno invierno. Me dejaron casi desnudo”, expresó.

Según este running y senderista, pudo caminar más de 7 kilómetros sin calzado, pedir ayuda y realizar la denuncia.

“Caminé descalzo por casi dos horas, tenía los pies destrozados y casi con hipotermia. Cuando llegué a la calle San Francisco de Asís un hombre me ayudó con el teléfono. Llamé a mi mujer y me vino a buscar. Fui directo a una comisaría de Ciudad. Ahí me tomaron la denuncia, pero como en todos estos casos me dijeron que era difícil dar con los delincuentes. Eso no lo olvido más. Ahora salgo con mucho cuidado y voy preparado, incluso, con gas pimienta. Creo que debería haber más policía e información de cómo actúan en estos casos”, detalló. Circuito El Challao. Foto: archivo.

Otra víctima de estos lugares tan utilizados por la mendocinos que realizan este tipo de deportes para ejercitar y pasarla bien con amigos y familiares, fue María Elena Suárez (40), quien fue asaltada en la Reserva Natural Divisadero Largo.

“Comencé a realizar senderismo con mi padre y madre hace unos 15 años. Ellos fueron quienes me inculcaron esta hermosa actividad. Pero cuando te vas adentrando en ella, sabés que tiene riesgos. Vas a lugares inhóspitos, sin ayuda alguna y donde tenés que valerte por sí mismo ante alguna adversidad. Te preparás para eso, pero no para un asalto como el que viví. Fue horrible”, dijo.

Suárez manifestó además que fue abordada por un sujeto cuando descendía hacia el Dique Papagayos.

“Luego de subir por el camino que conduce a Divisadero y llegar a destino, decidí regresar pasadas las 20 porque era verano y el día lo ameritaba. Antes de la primera curva me encontré con un hombre que subía. A unos dos metros se me puso por delante y me dijo que le diera la mochila y el celular. Ante mi negativa, sacó un tramontina y me amenazó con matarme. Estaba sola y muy asustada, no sabía qué hacer más de lo que él me pedía. Me logró quitar el celular y una mochila que contenía la botella de agua y comida. El susto fue muy grande, y cuando bajé hice inmediatamente la denuncia en la delegación que tiene el Cerro de la Gloria, donde me derivaron a la Comisaría 1ª de Ciudad. Desde ese día no salgo sola, te queda ese miedo. La policía debería hacer algo al respecto. Son muchas las personas que, a diario, hacen deporte en la zona”, dijo.

Recomendaciones para evitar hechos delictivos

Ante los reiterados reclamos de seguridad de deportistas mendocinos que circulan por el Parque General San Martín, el Circuito deportivo de El Challao y zonas aledañas, policías que han atendido este tipo de delitos brindan una serie de consejos para evitar este tipo de hechos.

Entre las sugerencias, se recomienda a quienes deseen recorrer circuitos del parque o El Challao, que previamente den aviso a la Policía sobre el lugar a donde se van a dirigir, ya que ante cualquier imprevisto, el personal podrá actuar con rapidez. Policía Montada. Foto: archivo.

Según los efectivos, en el Parque General San Martín hay distribuidos puestos fijos: en las inmediaciones del Teatro Griego Fray Romero Day, en la bajada del cerro El Llorón, en el puente del dique Frías y en la avenida Ruiz Leal.

Además, recomiendan evitar desplazarse por lugares poco iluminados y desviarse de los senderos marcados.

Para quienes recorran el parque en horas de la noche deberán elegir sectores iluminados, evitando llevar elementos de valor y en lo posible ir en grupo.

Ante cualquier situación extraña, comunicarse con la línea telefónica de la Unidad Policial Parque al 4448644 o llamar al 911.

Senderismo y running seguro

“Si vas a salir al medio natural como la montaña, hay que tener en cuenta algunos consejos básicos. Practicar montañismo, excursionismo o senderismo con seguridad no es difícil, pero hay que recordar que en el medio natural gran parte de lo que suceda dependerá de nosotros, de nuestras acciones y decisiones”, explicó Javier Montenegro (55), running y senderista por más de 25 años.

Para este especialista en montañas, lo primero y fundamental es planificar detalladamente la actividad.

“Este punto es fundamental ya que será el rumbo a tomar en tu caminata. Por eso hay que elegir la ruta adecuada, calcular el horario previsto de salida como de llegada, las distancias que harás y desniveles que debés superar. Antes de salir de tu casa consulté el pronóstico. No hay que olvidarse de preparar un plan alternativo por si tenés que acortar la actividad. Y lo fundamental, avisar a dónde vas y el horario previsto para regresar”, detalló Montenegro. Senderismo nocturno. Foto: archivo.

“El equipo que lleves con vos es fundamental -continuó-. El calzado debe de ser el apropiado. No olvidarse de la ropa de abrigo ya que el clima es muy cambiante si te adentrás en la montaña. Una gorra y protección solar son esenciales también. No hay que olvidarse de un GPS, teléfono móvil, cargador adicional, botiquín, linterna y silbato, si la idea es quedarse”, agregó.

Para finalizar, Montenegro resaltó que durante la caminata hay que actuar con prudencia y sensatez.

“No hay que separarse de tus acompañantes ni dejar a nadie atrás, esas son las reglas fundamental de todo senderista. Si es necesario, hay que tener en cuenta las alternativas más cortas o dar la vuelta y volver otro día cuando la situación se complica o el clima presenta un problema o riesgo para vos o tu grupo. Si pensás pasar la noche en la montaña hay que informarse bien en dónde se puede dormir y en qué condiciones. Llevar una bolsa de dormir apropiada, mucho abrigo porque las condiciones cambian mucho. Como siempre digo, practicar senderismo con seguridad es tu decisión, pero también tu responsabilidad”, selló