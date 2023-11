Fue liberado el iraní detenido tras sacar fotos a la sede de la AMIA

El iraní que fue detenido ayer cuando quiso entrar a sacar fotos a la sede de la la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) luego de merodear las inmediciones y fotografiar desde el exterior ese y otros edificios del barrio porteño de Balvanera, fue liberado tras determinarse qte tenía un pasaporte norteamericano en regla, que ingresó al país como turista y que no posee restricciones privativas de la libertad, informaron fuentes policiales.



Los voceros detallaron a Télam que, tras la demora del ciudadano de 60 años, se llevaron a cabo diversas consultas e investigaciones que llevaron a que el juez federal Julián Ercolini dispusiera horas después que se retirara de la dependencia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), adonde había sido demorado.



Las fuentes detallaron que, en primera instancia, personal de la División Scopometría examinó el pasaporte del hombre, cotejándolo con una muestra indubitable, y estableció que poseía intactas las medidas de seguridad, sin signos de haber sido adulteradas.

Momneto del atentado a la AMIA. Foto: MDZ.





Por su parte, personal de la Dirección Nacional de Migraciones determinó que la situación migratoria del demorado es regular y ajustada a derecho, ya que ingresó al país como turista y puede permanecer en territorio nacional hasta el 16 de febrero de 2024.



Respecto a la ausencia de sellos de ingreso o salida del territorio nacional, los voceros manifestaron que su colocación no es obligatoria en el caso de algunas nacionalidades, como ser la norteamericana.



Por otra parte, los pesquisas determinaron que el hombre se encuentra alojado en un hotel porteño y que no registra restricciones privativas de libertad en el ámbito policial internacional.



El hecho que derivó en la demora del iraní sucedió ayer en la sede de la mutual ubicada en la calle Pasteur al 600, cuando personal de la Comisaría Vecinal 3 C de la Policía de la Ciudad se aproximó debido a la presencia de una persona sospechosa frente al edificio que tomaba imágenes.



El hombre, que le dijo a los efectivos que era un sheriff de un condado cercano a Los Ángeles, solicitó autorización para ingresar a la AMIA para sacar fotos y, ante la negativa, se ofuscó, por lo que quedó demorado a disposición de la PFA.

Fmiliares de víctimas pidiendo Justicia. Foto: MDZ.





El juez Ercolini, quien se hallaba de turno, ordenó entonces su identificación y traslado a la División Unidad de Investigaciones Antiterrorista (DUIA) de la PFA, situada en California 2715, del barrio de Barracas, desde donde más tarde se retiró.



El episodio fue dado a conocer por la AMIA a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter): "La institución informa que en horas de la tarde una persona se acercó a la sede de Pasteur 633 manifestando su intención de ingresar al edificio para conocer el lugar y tomar fotografías. El personal de Seguridad de AMIA tomó la decisión de no permitir el acceso".



"A partir de ese momento autoridades correspondientes se encuentran realizando todas las averiguaciones que consideran necesarias para verificar la información brindada por este individuo y definir el curso de acción. Resulta importante llevar tranquilidad a la comunidad y la sociedad en su conjunto, destacando la labor de las personas que se encuentran a cargo de la seguridad de la institución y el trabajo en conjunto con las autoridades", concluyó la AMIA en la publicación.