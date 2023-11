Una mujer detenida por el crimen de un chico con síndrome de Down

La esposa del hombre que asesinó al chico de 8 años con síndrome de Down, fue detenida al constatarse que estuvo presente en el momento del tremendo crimen ocurrido en Merlo.

Se trata de Cintia Soledad Borda, de 40 años, pareja de Maximiliano Armando Vera, preso y acusado de haber cometido el homicidio.

La principal hipótesis es que el autor estaba enojado porque su mujer lo engañaba con el hermano de la víctima, y al no encontrarlo en el domicilio decidió matar al niño.

Tras la aprehensión de la mujer, ya son cuatro las personas detenidas en el caso caratulado como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con pena única de prisión perpetua.

Con el avance de la investigación, el fiscal Mario Ravizzini, de la Unidad Fiscal 7 de Morón, solicitó dos órdenes de allanamientos en diferentes domicilios y con el trabajo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) se pudo dar con uno de los objetivos.

El horroroso crimen sucedió el domingo 12 de noviembre por la tarde, cuando tres hombres ingresaron a la casa ubicada en la intersección de las calle Juan Manuel Blanes y Cayol. Irrumpieron señalando que buscaban a un joven de 25 años que mantenía una relación con la novia de uno de ellos.

Al no encontrarlo, los agresores no tuvieron piedad y asesinaron de dos disparos en la cabeza a Luciano Santiago Ruiz, un menor de edad con síndrome de Down.

Los sospechosos./Foto: NA

Además, otro hermano del buscado, Isaías Yair Ruiz de 19 años, fue apuñalado en el glúteo izquierdo.

A pesar de que se dieron a la fuga, momento captado por las cámaras de seguridad, a las pocas cuadras fueron atrapados por personal de la DDI de Morón y del Comando Policial.

Los tres sujetos fueron identificados como Maximiliano Armando Vera (38), Lucio Esteban Martínez (24) y Palacios Vázquez (36).