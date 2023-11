Habló la maestra acusada de abuso contra sus alumnos en una escuela de La Plata: qué dijo

La maestra acusada de abuso contra sus alumnos en una escuela de La Plata rompió el silencio y a pesar de que negó los hechos a los que se la vinculan, admitió que su relación con los estudiantes era de excesiva confianza. Daniela Mujica, de 33 años, fue señalada por varios padres por mantener conversaciones con contenido de abuso y amenazas con sus alumnos de 12 y 13 años de la Escuela N°58.

En la entrevista a Telenoche, en la que también estuvo presente su abogado Álvaro Núñez, la docente subrayó que no está vinculada a los hechos dados a conocer y que “la información está tergiversada”. Acerca de los chats que se viralizaron, donde Mujica se mostraba de forma amorosa con los estudiantes y hasta decía estar celosa, explicó que “había un exceso de confianza con los chicos” por la forma en la que les hablaba.

Los chats que incriminan a la docente. Foto: NA.

“Los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”, aseguró.

En una de las denuncias se indica que uno de los alumnos sostuvo que ella lo besó y ante este escenario Mujica subrayó que nunca lo hizo ni lo haría.

Su defensor también hizo hincapié en la imagen que se viralizó de ella donde muestra un tatuaje: “Parece que Daniela le estuviese mandando fotos de su cola a los alumnos, cuando en realidad son los alumnos que se mandaban entre ellos la foto".

Por último, aseguró que las conversaciones “no salieron bajo ningún punto de vista del celular de ella” y que la docente “va a salir totalmente absuelta”.