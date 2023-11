Un supuesto default y una corrida cambiaria, las escuchas telefónicas que complicaron a los gitanos detenidos por estafa

La pareja de gitanos detenida y acusada de robar dinero a adultos mayores tras estafarlos telefónicamente, empleaba diversos argumentos para convencer a las víctimas para que entregaran sus ahorros, entre ellos una supuesta corrida cambiaria, un default o la detención de un familiar involucrado en un accidente por el cual debía pagarse una fianza.



Las siguientes son parte de las escuchas telefónicas que realizó la Policía de la Ciudad y que involucra a los sospechosos a y sus víctimas, realizadas en el marco de la investigación. Los delincuentes fueron capturados en Villa Lugano en las últimas horas.



Escucha 1



Estafadora (haciéndose pasar por familiar): Hola.



Víctima: Hola ¿Quién habla?



E: Soy yo, ¿cómo estás? Te estaba llamando, no me podía comunicar.



M: ¿Quién habla? ¿pero quién?



E: Soy yo Va, ando con un dolor de garganta que no aguanto más.



V: Completamente la voz distinta...



E: Escuchame ¿estuviste mirando la tele?



V: Sí, estaba mirando un programa, pero me dormí. Así que lo mismo que la nada.



E: ¿Viste el quilombo que hay con el presidente? Ecuchame, prestame atención que hay un lío bárbaro. Embargaron a toda la Argentina. Dicen que el país entró en default.



V: ¿eh?



E: El país entró en default, hay un quilombo bárbaro, se viene como un corralito de vuelta. ¿Viste los billetes de 100, los dólares?



V: Te escucho totalmente distinto. Casi no te escucho, no sé lo que decís...



E: Que tenemos que renovar toda la plata.



V: ¿Por qué? ¿Todos los dólares hay que cambiar?



E: Escuchame, ¿cuánta hay ahí en casa?



V: No sé...está todo medio turbio lo que me estás diciendo, no entiendo nada. ¿Tengo que contar los norteamericanos?



E: Sí. Contalos que yo te espero acá. Yo te espero, pero no cortes el teléfono porque no me puedo comunicar.



V: Mira...tengo cuatro, cuatro redondos.



E: ¿cuatrocientos?



V: Cuatro mil.



E: ¿Cuatro mil dólares?



V.: Sí. ¿Y yo tengo que entregarlos?



E: No, vos quedate tranquila no tenés que ir a ningún lado...agarrá los billetes, los extranjeros, y ponelos todos junto en una bolsa con los pesos argentinos.



V: ¿Los verdes y los argentinos?



E: Todos juntos en una bolsa.



V; Escuchame ¿no puedo dejarme si quiera para comer?



E; Sí, dejate algo, dejate cinco mil pesos.



V: ¿Qué pasa con la bolsa?



E: Salí a fuera y dásela a (XXX) que él me la trae a mí y yo te la llevo a tu casa de vuelta.

La pareja de gitanos./Fotos: NA







Escucha 2



Estafadora: Hola



Víctima: ¿sí?



E; Lalo tuvo un accidente. ¿Me escuchás?



V: ¿Quién me habla?



E: Lalo chocó, tuvo un accidente. Acá el abogado me está pidiendo dólares. ¿A cuánto llegamos? ¿Cuánto llegamos ahí?



V: Yo no sé hija, pero no es mucho eh. ¿Marita me habla?



E: A ver...fijate ¿cuánto hay?



V: No entiendo, algo de cuatrocientos mil. ¿Y si la llamo a la Roxana para que venga?



E: No, escuchame, no hables con nadie porque me dijeron que si se hiciera público va a quedar detenido. Va Julieta, la secretaria del abogado, salí y dásela a ella.



V: Pará que tocaron la puerta...



E: Salí y dáselo a ella que es la secretaria del abogado



(se escucha un diálogo de fondo en la casa, entre la víctima y la persona que llega haciéndose pasar por la secretaria y se lleva el dinero)



E: Dáselo a la muchacha que ella deposita la fianza y lo sueltan a Lalo porque si no va a quedar preso. No tenemos todo el tiempo, apurate. Ah,tenés que anotar algo más que te voy a pedir: la cuenta de CBU, es lo último... ¿cuánto le diste vos a la muchacha?



V: No sé hija, algo de quinientos mil lo que conté yo.



E: ¿Quinientos mil? Acordate bien cuánto era



V: Eran de 100 y yo conté quinientos.



E: ¿Cosas de valor no quedaron?