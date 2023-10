Godoy Cruz: fue con unos amigos a buscar a su hija y su ex los quiso atacar a cuchillazos

Una mujer y su amiga vivieron momentos de terror hace algunos días, cuando acudieron a retirar a la hija de la primera de ellas a la vivienda de su expareja, en Godoy Cruz. Lo que debería haber sido una visita rutinaria se convirtió en una pesadilla que puso a prueba su seguridad.

El relato de los lamentables eventos proviene directamente de las protagonistas, quienes pasaron por una serie de experiencias angustiantes. Una de las mujeres, cuya identidad se mantiene anónima por razones de seguridad, compartió su testimonio con MDZ: "Fuimos con una amiga a retirar a su hija de la casa del ex. Como íbamos con un amigo, lo dejamos a una cuadra esperando en el auto por si el ex hacía escándalo", inició su relato.

Polo Judicial de Mendoza

Sin embargo, al regresar al vehículo con la niña, la expareja apareció sorpresivamente y abrió la puerta del conductor, amenazando con un cuchillo. "Bajamos, hubo gritos, logramos disuadirlo, llamamos al 911", dijo la víctima. La operadora de emergencias, tras unos minutos, informó que estaban fuera de peligro y sugirió que fueran a una comisaría cercana.

Según cuentan, la situación se volvió aún más angustiante cuando la operadora cortó la llamada argumentando que era una línea de emergencia. La víctima y su amiga llegaron a una comisaría de Godoy Cruz, donde dejaron el auto, pero no recibieron el apoyo que esperaban. "Llegó el patrullero, los policías no descendieron del vehículo ni se identificaron, nos empezaron a hacer preguntas al voleo, como si no creyeran lo que decíamos", relataron.

El periplo para realizar la denuncia

Según la testigo, la amiga de la víctima, el tiempo avanzaba y la demora en la respuesta oficial se hacía evidente. "Desplazan otro móvil con un auxiliar. Ya eran las 1.30. El hecho fue a las 23:50", señaló, y reclamó por la tardanza en la atención de la emergencia.

Al día siguiente, las víctimas se dirigieron a la Oficina Fiscal N° 3 para realizar la denuncia. Sin embargo, se encontraron con un proceso que parecía interminable para ellas. "Llegamos a las 10 a la fiscalía, le tomaron testimonio a mi amiga, le preguntaron si estaba segura de denunciar porque le van a pintar los dedos al exmarido y no volverá a conseguir trabajo. Mi amiga lloró", relató la testigo, describiendo un interrogatorio que agregó más estrés a la situación ya difícil.

La mujer buscó apoyo legal y finalmente decidió iniciar el proceso de denuncia. Pero el tiempo continuó siendo un factor crítico en su búsqueda de justicia. "Salimos a las 13.00, aproximadamente, rumbo al Polo Judicial y llegamos a las 13.37. Nos cuestionan que están por cambiar el turno y debíamos esperar", recordó su amiga.

La espera se prolongó aún más, y la denunciante se sintió abandonada por las autoridades. "A las 14:30 consultamos por qué no nos atendían y me responden que recién están cambiando el turno. Me dijeron que los funcionarios pueden venir cuando quieran", lamentó.

Finalmente, después de una larga jornada, la víctima pudo presentar su testimonio en el Juzgado de Familia de Godoy Cruz. "14.47 la llaman, la atienden, y le hacen las mismas preguntas que en la fiscalía, un poco más escuetas. Volvimos a la fiscalía a las 15.30. A las 18.00 terminó el periplo", concluyó la testigo, destacando la extensa duración de un proceso agotador.