La nueva causa que complica a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados por el crimen de Cecilia Strzyzowski

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió este viernes la indagatoria de Emerenciano Sena y su pareja Marcela Acuña por trata de personas, en el marco de que tenían a su cargo la construcción de viviendas sociales del polémico programa “Sueños Compartidos”.

La causa surge a raíz de la denuncia que hizo el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.

Emerenciano y Acuña pasan sus días detenidos por el femicidio de la joven Cecilia Strzyzowski, desaparecida principio de junio pasado en Chaco.

La relación entre Schoklender y Sena padre fue a partir del proyecto de la realización de casas, donde, con fondos públicos, se proyectaba la construcción de 500 propiedades en Resistencia.

Una vez finalizado el vínculo entre ambos, Schoklender lo denunció por trata de personas en perjuicio de los empleados que tenía para las obras de ejecución.

Según la declaración de las víctimas, en diciembre de 2008 cobraban unos 500 pesos mensuales por parte del clan Sena.

“Relatan los denunciantes que, al ser contactados por Sena, Acuña o Quintin para trabajar en la obra 'Sueños Compartidos', estos les prometieron empleo registrado y una casa. Les dijeron que, a través de este proyecto, accederían a viviendas propias que ellos mismos iban a construir”, concluyó el fiscal en el requerimiento.

Emerenciano, César Sena y Marcela Acuña./Foto: Facebook

En ese sentido, tuvieron en cuenta que la jornada inicial de ocho horas diarias no era respetada: “No los dejaban retirarse del lugar hasta que no terminaran sus trabajos. Cuentan que el mismo Sena solía colarse en el portón y, a los gritos, ordenar que coloquen un candado para que nadie salga del predio, diciéndoles, además, que si alguien se iba al día siguiente no podría volver a ingresar”.

Ahora el pedido de indagatoria será evaluado por la jueza federal Zunilda Niremperger.