Video: vecinos golpearon y ataron a un delincuente que intentó robar una moto

Momentos de suma tensión se vivieron en la localidad bonaerense de Merlo cuando vecinos lincharon a un de los ladrones hasta que llegó la Policía.

Los vecinos grabaron al ladrón mientras lo tenían retenido en el piso y lo escracharon en un video que se viralizó en las últimas horas.

Todo comenzó cuando dos ladrones intentaron robar una moto, pero la víctima se dio cuenta y pidió ayuda. Entre varios vecinos capturaron a uno de los asaltantes, a quien golpearon y ataron con una soga hasta la llegada de la Policía.

Vecinos de Merlo lincharon a un ladrón. Foto: Twitter.

"Te pensás que no me di cuenta cuando me empezaron a seguir. Cerrá el orto porque te voy a matar. ¿Por qué no te paraste de manos? Viste que sos un gil, vos y tu compañero, pedazo de gato", lo increpaba la víctima mientras lo tenía atado en el piso. "Mirá la cámara, rastrero. ¿Y tu compañero dónde está? Ahora va a venir la gorra y vas a ver", le decía.

"Me están bajando los pantalones. Mirá cómo me estás cagando a palos", balbuceaba el delincuente. "Quedate quieto porque te mato", lo amenazaba otro vecino. Minutos después llegó la Policía y se lo llevó detenido.

Aquí te dejamos el tenso momento que se vivió en la localidad de Merlo