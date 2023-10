Caso Cecilia Strzyzowski: contundente revés para César Sena y cuatro acusados más

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chaco confirmó las prisiones preventivas de César Sena y de cuatro colaboradores de su familia, en el marco de la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski (28), desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad de Resistencia.

Las preventivas dictadas por el Equipo Fiscal Especial (EFE) conformado para intervenir en el caso y ratificadas por la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional, quedaron ratificadas ahora por la Sala Segunda del STJ, que rechazó las apelaciones presentadas por las defesas de Sena hijo y otros cuatro acusados: Fabiana González, José Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo.

Al momento de rechazar los recursos, los magistrados consideraron que existen en esta instancia procesal elementos para considerar que el César fue coautor del femicidio de su esposa -junto a sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena-, mientras que los restantes actuaron como encubridores.

Los integrantes del STJ avalaron además la decisión de que todos ellos permanezcan en prisión, al creer que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

"Dentro de este contexto, no se aprecia que el decisorio atacado y en el estadio procesal en que se dicta, haya aplicado o interpretado incorrectamente la ley procesal ni que pueda ser catalogado de arbitrario, puesto que expone adecuadamente los fundamentos en que se basa y los mismos no aparecen como desprovistos de contenido, no habiéndose demostrado la inexactitud de sus argumentos, por lo cual el recurso articulado debe ser considerado como una mera discrepancia de las y los recurrentes con lo resuelto, la cual carece de aptitud para provocar su nulificación", escribieron los jueces al rechazar los recursos de las defensas.

Acuña y su marido, Emerenciano, fueron procesados con prisión preventiva el 4 de agosto último por el juez de Garantías Héctor Sandoval, en tanto que el 22 de agosto, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la detención de César Sena, los tres acusados por el femicidio de Cecilia.

La víctima fue vista por última vez a las 9:16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido, a la casa de sus suegros, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según sostienen los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12:13 y las 13:01 de ese día en una de las habitaciones de la vivienda, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

De acuerdo con la causa, su cuerpo habría sido trasladado por Obregón -colaborador de la familia- y Sena hijo, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinado.

Luego, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a uno de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería. La víctima, Cecilia Strzyzowski. /Foto: Facebook

La semana pasada, en un nuevo rastrillaje dispuesto por el EFE en un campo de la familia en la localidad de Puerto Tirol, se hallaron posibles restos óseos para ser analizados.

Se trata de trece trozos que podrían tratarse de huesos y que estaban en la superficie de la zona conocida como "quemazón".

Además, en el lugar encontraron cuatro elementos metálicos similares a "tachuelas", tres de tamaño pequeño y uno más grande.

Todo lo secuestrado fue colocado en dos sobres de madera que fueron remitidos al Instituto de Ciencias y Medicina Forense (IMCiF) de la provincia para que sean peritados.

Aún la fiscalía aguarda una serie de informes y en las próximas semanas la causa por el femicidio de Strzyzowski podría ser elevada a juicio.

La semana pasada, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) les respondió a los investigadores que es "altamente improbable la recuperación de información genética" de los restos óseos encontrados meses atrás en el Río Tragadero, luego de que se evaluó la posibilidad de que sean enviados al exterior para que sean peritados.