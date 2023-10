Alejado de Boca, Sebastián Villa recibió una pésima noticia

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora confirmó este martes la elevación a juicio de la causa que tiene al futbolista colombiano Sebastián Villa como acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 26 años, en junio de 2021 en un country de la localidad bonaerense de Canning.

La resolución fue adoptada por la Sala I de dicho tribunal, integrada por los jueces Miguel María Alberdi, Guillermo Alejandro Rolón y Miguel Carlos Navascues, al rechazar el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor, Martín Apolo.

De esta manera se avaló el pedido de la fiscal de la causa, Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Esteban Echeverría, quien había requerido que el delantero que jugó en Boca Juniors sea juzgado por el "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de Rocío Tamara Doldán (26).

En su apelación, la defensa había sostenido que las pruebas reunidas en el expediente resultaban "insuficientes para tener por acreditada la existencia de la materialidad ilícita y la probable autoría de su defendido en la comisión del hecho en análisis".

Por el contrario, los camaristas argumentaron que, en su declaración, la denunciante "explicó de manera minuciosa y detallada" los hechos que se precipitaron cuando se hallaba con Villa.

A su vez, la cámara se refirió a los tratados internacionales firmados por el Estado argentino como el de la Convención de Belem do Pará y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.



"El Estado argentino asumió el compromiso internacional de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos", argumentaron.



Y añadieron: "El derecho y la administración de justicia no pueden ser ajenos a ello. Y en consecuencia, la perspectiva de género debe ser entendida como comprensiva también del derecho en general y del derecho penal en particular."



Cabe recordar que el sospechoso fue condenado en junio último a dos años y un mes de prisión condicional por ejercer violencia de género y amenazas hacia quien entonces era su pareja, Daniela Cortés, en abril del 2020, en plena pandemia por el coronavirus.



Tras la sentencia, el colombiano fue separado del plantel de Boca por la dirigencia Xeneize", pero continúa ligado al club por contrato.



Según consta en la acusación de la fiscal, el hecho de abuso sexual ocurrió entre la noche del 26 de junio de 2021 y la madrugada del 27, cuando Villa y Doldán, junto a otro grupo de allegados al futbolista, se encontraban en una vivienda del Country Venado II, de Canning, partido de Esteban Echeverría.



"En momentos que ambos se encontraban acostados, el imputado comienza a insultar a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro", señaló en su requerimiento González, al que tuvo acceso Télam.



Para la investigadora, el colombiano puso a la víctima "en un estado de indefensión, impidiendo así que la misma se retire del lugar", tal como ella deseaba.

En su denuncia, la joven explicó que esa noche el delantero había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel de Boca.

Tras mantener una fuerte discusión, la mujer dijo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

Según la investigación, al día siguiente al hecho, el acusado y su entorno se comunicaron con la víctima con el objetivo de reunirse para ofrecerle dinero a cambio de que no realizara la denuncia.

Un audio y un video fueron incorporados al expediente, donde se escucha al jugador hablando con ella sobre un "trato", en supuesta alusión a que no lo denuncie a cambio de una suma de dinero.

"Supuestamente cerramos. Hicimos un trato, ¿no? Usted es una mujer de palabra, ¿no? Yo soy un hombre de palabra", se le escucha decir al colombiano a Doldán en el video.

Según consta en las declaraciones testimoniales, un amigo del sospechoso alcanzó a darle cinco mil dólares a la víctima.

"Yo no soy así, sabés que te quiero mucho. Veámonos y hablemos por favor", le rogó el atacante en un audio enviado a través de WhatsApp previo al encuentro.

En tanto, Villa negó el caso en su declaración indagatoria frente a la fiscal González.

"Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer", explicó en ese entonces el imputado con la intención de defenderse.





(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).