Las reveladoras conversaciones que mantenía "El Croata" con sus socios de la financiera Nimbus

Tras los operativos de la AFIP y la Aduana que se repetían en las cuevas de la City porteña, en las últimas horas se activaron las líneas telefónicas que, desde hacía cinco años, estaban intervenidas por orden de la Justicia.

Ivo Rojnica, conocido como El Croata y acusado de realizar operaciones clandestinas para llevar hacia la estratósfera la cotización del dólar blue, comenzó a hablar de cambio de titularidad en sociedades para evitar el riesgo porque su alta exposición y sus interlocutores hacían referencia de inversiones en criptoactivos pero en "negro", es decir sin declarar.

Así surge del expediente donde Rojnica, el empresario Federico Pulenta y el broker Agustín Estrada Palomeque están presos imputados de lavado de activos y asociación ilícita. Este jueves se negaron a declarar cuando fueron indagados por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

Así era detenido el Croata, Ivo Rojnica. Foto: MDZ.

Según se afirmó en el expediente judicial, se verificó la posible existencia de una organización que "desarrollaría de manera ilícita las siguientes actividades financieras: recepción y entrega de dinero en efectivo, cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior, operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio nacional".

"Nosotros tenemos un operador de bitcoin o cripto que ya operamos bastante por mes. Por ejemplo, vos me llamas, me decís 'quiero comprar 100.000 dólares de bitcoins', me das Ia plata y yo te doy los bitcoins, eso lo hacemos por teléfono", le dijo Pulenta a un interlocutor que no pudo ser identificado y que en el expediente figura como N.N., según informaron fuentes judiciales.

El interlocutor le preguntó a Pulenta: "¿Tanto en blanco como en negro?". La respuesta no dejó lugar a dudas: "No. Ahora lo hacemos en negro. Con el Exchange lo vamos a poder hacer en blanco. Hoy por hoy solo en negro".

Detención del empresario Federico Pulenta. Foto: MDZ.

Antes, "El Croata" se había referido al riesgo de su alta exposición. "A ver, decile a Johnny de eso si queremos evitar el riesgo mío o que yo estoy demasiado expuesto en todo, ¿eh? Hacemos un cambio de titularidad, Ponemos otra persona, la sociedad ya está armada. Son espectaculares esas sociedades, tan buenas. Habría que pagar un cambio de titularidad algo, pero no tiene una operación, no tiene nada. Es nueva, ¿no? Como la que te ofreció Johnny tenemos cuatro. Esa que te ofreció hay dos que no tienen nada".

Rojnica fue detenido el martes pasado en su casa de Nordelta. Pulenta, en un country de Benavídez, y el financista Agustín Estrada Palomeque, en su domicilio del microcentro porteño, según informaron fuentes del caso.

Esta causa penal es independiente de la que se lleva a cabo en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que Rojnica está imputado por supuestas maniobras ilegales con el dólar a través de su financiera Nimbus Group.

La investigación en el juzgado de Lomas de Zamora se vincula al Cártel de Sinaloa y comenzó con una derivación el secuestro de 1375,89 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero en Bahía Blanca, que se completó con la posterior incautación de 486,28 dentro de bolsas de arpillera en un galpón en localidad de Perdriel, en Mendoza.