El enérgico repudio del abogado de las víctimas del Próvolo y el adelanto de un dato clave tras las absoluciones

Tras varios años de espera se conoció la sentencia contra las nueve acusadas en el tercer juicio por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Luján. Las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, las exdirectivas Gladys Pinacca y Graciela Pascual, la cocinera Noemí Paz; las empleadas Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo fueron absueltas por todos los delitos que les imputaban. Previo a este debate, ya habían estado en el banquillo los sacerdotes Nicola Corradi, que fue condenado a 42 años de cárcel y falleció en 2022, y Horacio Corbacho, quien recibió una pena de 45 años. También fue sentenciado en ese proceso Armando Gómez, jardinero de la institución, quien recibió una sentencia de 18 años de prisión, en tanto que el primer condenado de la megacausa fue el monaguillo Jorge Bordón, que admitió los cargos en un juicio abreviado y pactó una pena de 10 años.

Ahora, la decisión del Tribunal Penal Colegiado 2 de la provincia de Mendoza fue repudiada tanto por las familias de los denunciantes, los abogados implicados y todo los ciudadanos mendocinos que apoyaban la causa. Sergio Salinas, querellante en representación de las victimas del caso Próvolo, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM tras el fallo a favor de las nueve imputadas.

En primer lugar, explicó que "la sentencia son 371 páginas, todas esas hojas ayer ya estaban en esa pantomima que se hizo. Cuando nos citaron para la sentencia, a las víctimas les dijeron que iban a estar viendo todo por una pantalla en otra sala. Eso es no tener una percepción con una mirada de vulnerabilidad. Esas convenciones son las que deberían haberse tenido en cuenta. Mañana en la conferencia de prensa me gustaría tener una respuesta sobre por qué nadie planteó una prescripción, por ejemplo, del caso de acción de Kumiko Kosaka cuando abusó a Ezequiel, lo cual fue afirmado por la victima".

Kumiko Kosaka ingresando al Polo Judicial de Mendoza.

"Lo primero es que la sentencia no lo planteó. Segundo, si no lo plantea la defensa lo tendrían que hacer de oficio, porque en la prescripción, es decir, cuando se te vence el tiempo para investigar, el tribunal de oficio debe actuar. Entonces, la pregunta es por qué no lo hizo apenas empezó el juicio, que es cuando rectificó y lo hizo dos años y medio después, eso es no tener concepción de vulnerabilidad. Hay obligaciones legales en las que vos debés interpretar los dichos de una persona hoy mayor de edad, que cuando fue menor de edad y que aprendió el lenguaje de adultos te dice las cosas de manera simbólica", agregó Salinas.

Para cerrar, el abogado afirmó que "la Justicia no termina en este fallo, todavía tenemos Casación, Corte de la Nación y diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora va a haber una instancia de apelación ante la Corte de la provincia de Mendoza. Esto es con la perspectiva de que el fallo es arbitrario, que es cuando técnicamente no se valora la prueba como la ley dice que debe ser valorada".

Escuchá la nota completa: