Ocho meses sin el abogado Nataniel Guzman: "Me cuesta creer que en democracia alguien pueda desaparecer”

Se cumplieron ya ocho meses de la desaparición física del abogado jujeño Nataniel Guzmán (38) en Mendoza. Por el momento, y pese a los trabajos de la Justicia, el hombre no aparece y desde el Ministerio de Seguridad recordaron el pedido de recompensa por la intención de algún dato certero del paradero.

Nataniel Guzmán tiene 38 años, es de Jujuy y vive en la provincia desde hace varios años. La última vez que se lo vio fue el 27 de enero de este 2023 cuando subió a un colectivo de la línea 630 que tenía como destino el departamento Las Heras, donde se desempeñaba en el Juzgado de Familia. De hecho, ese fue el último registro fílmico del letrado: dos cámaras de seguridad de Edemsa ubicadas en calle Belgrano y 25 de Mayo, de Ciudad, grabaron el momento en el que él se subía al interno 72 con una mochila -casi vacía- en la espalda.

Se cumplieron 8 meses de la desaparición física del abogado. /Foto: Alfredo Ponce. MDZ.

Esta semana, su madre Silvia Saavedra, amigos y familiares de personas desaparecidas volvieron a reclamar en la entrada del Polo Judicial Penal, con el objetivo de visibilizar las búsquedas de quienes se desconoce el paradero, entre ellos, Guzmán.

"Se cumplen desgraciadamente ocho meses. Me cuesta decir ´desaparecido`, porque me cuesta creer que en democracia alguien pueda desaparecer", afirmó Silvia a MDZ.

Y agregó: “Hoy, como cada mes, me acompañan madres de víctimas de la desaparición en democracia. La mamá de Sebastián Codina Bandes, que también lleva ocho meses sin saber nada de su hijo, y la madre de Leandro Álvarez, que desde diciembre está siendo investigado como un homicidio. Es tremendo saber que en enero desaparecieron tantos y que aquí adentro (Polo Judicial) no se toma conciencia de la gravedad. Ninguno de ellos tiene conexión entre sí, pero es mucho entender que tres seres humanos desaparecieran ese mes en Mendoza y que no haya ninguna información ni avance".

Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán./ Foto: Alfredo Ponce. MDZ.

Según detalló Silvia, días previos a las elecciones provinciales realizaron una presentación por escrito a quienes serán las próximas autoridades de la provincia, como así también a los candidatos a vicepresidente y presidente por Juntos por el Cambio.

“Le pedimos al señor Alfredo Cornejo, a Luis Petri y Patricia Bullrich que tomen cartas en el asunto y escuchen nuestro pedido. Para que haya justicia se necesita una decisión política, para que estas causas no se archiven como lo que pensamos que han hecho con Nataniel y los demás”, remarcó.

De la misma manera, la mujer señaló que aún sigue vigente la recompensa de 1.350.000 pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad. Aunque pidió que se aumente el incentivo para aquel que aporte datos certeros con respecto a su paradero.

“La recompensa no se modificó ya que la provincia tiene el monto máximo. Se pidió a Nación el aumento y respondieron negativamente. Por eso, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza presentó un proyecto de ley a los efectos de que se proceda a la actualización del monto actual, que es de vieja data, y elevarlo para que además el aumento sea automático", detalló. Silvia Saavedra. /Foto: Alfredo Ponce. MDZ.

Cómo sigue la causa

Para la Justicia, el paradero de Guzmán sigue siendo una incógnita. A ocho meses de la última vez que fue visto con vida en Mendoza al subir a un colectivo, los investigadores aún no pueden establecer el lugar en donde descendió del rodado el abogado. Es más, se informó en su momento que no tenía en su poder ni el DNI ni tarjetas bancarias, solo el celular y una mochila.

Durante este tiempo se han hecho varios allanamientos pero todos con resultado negativo. De hecho, el fiscal a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 17, de la Unidad Fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello, quien lideró estas medidas para buscarlo, habló con este medio y resaltó que la investigación sigue su curso como desde el primer día.

“Nunca se dejó la causa de lado. Es más, actualmente estamos con el procesamiento de la información que surge del celular de Guzmán en base a lo que nos informó la compañía telefónica. Hoy se está periciando para intentar dar con el paradero o al menos, entender donde descendió luego de viajar en la línea de colectivo 600. De hecho, en base al peritaje del móvil de Nataniel se realizaron algunos allanamientos con resultado negativo”, precisó el fiscal. Fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello. /Foto: Archivo. MDZ.

Ante esta situación, la madre del letrado solicitó junto a sus abogados que se agilice la información sobre el geoposicionamiento de los datos del teléfono, para saber y descartar todo lo que se viene diciendo.

“Con la geolocalización fina debería darse un resultado positivo, dado que aplicando esa pericia en otro caso en Mendoza se dio con la víctima y los autores. Esto es muy importante, no sé por qué la demora”, señaló Silvia.

Días previos a su desaparición, el abogado jujeño con residencia en la provincia se encontraba de vacaciones en Mar de Ajó, junto a su novia. Pero el 21 de enero emprendió su regreso, antes de lo previsto, debido a una discusión con su pareja.

La última información que se obtuvo sobre Nataniel fue remitida por la empresa de telefonía celular e indica que el 2 de febrero de 2023 a las 19.48 horas su celular fue captado por una antena en Canota, Villavicencio, Las Heras.

"Les pido a todos que recordemos, que no olvidemos. La memoria es importante para que la causa siga viva y se mueva", selló la madre de Nataniel.

Otros casos misteriosos

Además de Nataniel Guzmán, tres hombres son buscados en Mendoza luego de haber desaparecido en distintas circunstancias en enero de este año.

Familiares y amigos también llegaron esta semana a las puertas del Polo Judicial Penal para pedir justicia y dar con el paradero de Sebastián Codina Bandes (26), quien está desaparecido al igual que Juan Manuel Martínez (29). También allí estuvieron los parientes de Leandro Álvarez (21), que fue encontrado sin vida en un canal de Luján de Cuyo.

Días atrás, el Ministerio Público Fiscal informó que sigue buscando a Sebastián, un joven que fue contactado por última vez el pasado 17 de enero. La recompensa por aportar datos que sirvan para ubicarlo es de hasta $1.350.000. Sebastián Codina Bandes./ Foto: Ministerio de Seguridad.

Sebastián mantuvo una charla telefónica el 17 de enero de 2023 a las 12.00. Desde ese momento, no se sabe nada más de él. Trabajaba en la Feria del Usado, en Guaymallén.

Su mamá, Inés Bandes, se hizo presente y pidió por la aparición de su hijo. "Llevamos 8 meses esperando que la persona que sabe dónde está mi hijo, que sabe quién o quiénes fueron, vaya y declare", dijo.

La familia de Leandro Álvarez, en tanto, descree la versión de un supuesto ahogamiento. Observaron golpes en su cuerpo y denuncian irregularidades en la investigación.

Beatriz Vilte y Mariana Álvarez, madre y hermana de Leandro, hablaron con MDZ y contaron su versión.

“Mi hijo es de Río Gallegos y vino en octubre del 2022 a estudiar a Mendoza. Dos meses después fue asesinado y encontrado en el canal de la Carrodilla. En un primer momento, la causa se tomó como un simple ahogamiento, dos días después la carátula cambia a pedido de la familia luego de ver el cuerpo de Leandro con lesiones y golpes. La causa es llevada adelante por la doctora Andrea Lazo, de la cual no hay avance alguno ni tenemos respuesta. Por eso exigimos justicia para que se aclare la muerte de mi hijo”, expresó Vilte. La familia de Leandro Álvarez pide justicia por su hijo. /Foto: Télam.

Leandro Álvarez murió ahogado el 14 de diciembre de 2022 mientras se bañaba en un canal ubicado en el departamento de Luján de Cuyo. La víctima estaba con un amigo cuando se sumergió y no salió más. Los médicos intentaron reanimarlo pero no pudieron.

El hecho ocurrió durante la siesta cuando el muchacho se estaba bañando en el interior del cauce ubicado en las calles Juan José Paso y San Martín de Carrodilla. A nueve meses su familia sostiene que no murió ahogado y solicita que el caso se investigue como un asesinato.

Por el caso de Juan Manuel Martínez Araujo, el Ministerio de Seguridad de Mendoza también pone a disposición $1.350.000 de recompensa para quien pueda aportar información relevante que ayude a avanzar en el expediente que investiga el paradero de este hombre de 29 años, que fue visto por última vez el miércoles 4 de enero pasado en el barrio Juan Pablo II, de Luján de Cuyo. Juan Manuel Martínez Araujo./ Foto: Ministerio de Seguridad.

Juan Manuel es mecánico y padre de un niño. Sus familiares fueron quienes denunciaron su desaparición en la Oficina Fiscal Nº 11 de Luján.

Según los investigadores del hecho, el 3 de enero Martínez había ido a hacerse un tatuaje. Luego estuvo con unos amigos en un bar llamado “La Belu” y finalmente le pidió a un amigo que lo llevara a la casa de su novia. Pero a ese domicilio nunca llegó.

“No hay nada concreto, desde la Justicia solo dan suposiciones. Nosotros apuntamos al señor Ricardo Gómez, él fue el último que salió con mi hijo y desapareció a las 1.45 de la madrugada. Siempre que mi hijo salía del trabajo, Gómez lo dejaba en la puerta de la casa de la novia. Esa noche este hombre lo había dejado unas cuadras antes. él fue el último que lo vio. Nosotros apuntamos contra él”, manifestó Manuel Martínez, padre de Juan Manuel.

El caso está en la Fiscalía de Homicidios y la investigación de su paradero quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos.