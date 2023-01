Atacó de 10 puñaladas a su ex, la dejó en terapia, quedó filmado y escapó

Una mujer se encontraba hoy internada en terapia intensiva tras ser apuñalada en diez oportunidades en un ataque ocurrido en plena calle, en la localidad bonaerense de El Palomar por su expareja, quien dejó una carta, se fugó de su casa y aún permanecía prófugo, informaron fuentes judiciales y policiales.



La tentativa de femicidio ocurrió ayer pasadas las 18.30 cuando la víctima, identificada como Gabriela Edith Ávila (55) fue atacada por su pareja en el cruce de las calles Berón de Astrada y Curuzú Cuatiá, en la mencionada localidad del partido de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.



El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona en la cual se observó como el hombre corrió a la víctima, la tiró al piso en pleno asfalto, la agarró del cabello y le aplicó 10 puñaladas.



Luego, según expresaron las fuentes, el agresor salió corriendo y subió a bordo de un Chevrolet Corsa color negro con el que se dio a la fuga.

La mujer fue atendida por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Morón por las heridas recibidas en la zona del cuello y brazos.



La víctima fue trasladada en grave estado al Hospital Posadas, donde Ávila permanecía internada en el sector de terapia intensiva, aunque “fuera de peligro”, según el último parte médico elevado a la fiscalía.



“Había perdido mucha sangre y tenía comprometida una arteria importante en un brazo, pero ahora se encontraba estable”, dijo a Télam una fuente judicial.



El caso es investigado por el fiscal Hernán Moyano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 especializada en Violencia de Género de Morón, quien trabaja junto a detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y de la comisaría 6ta. del mencionado Municipio, para localizar y detener al autor del hecho.



El imputado fue identificado por los investigadores como Santiago Román Frías (60), quien actualmente trabajaba con su auto como chofer en una app de viajes, revelaron las fuentes.



El propio fiscal Moyano encabezó anoche un allanamiento de urgencia en su domicilio, ubicado sobre la colectora de la Autopista del Oeste, en El Palomar, para ir a detenerlo, pero no lo encontraron.



“Dejó una carta con un mensaje en el que admitía que se había mandado una macana. Y al lado, un cuchillo Tramontina y un destornillador que no sabemos si los empleó o no en el ataque a la mujer. Quedaron secuestrados para pericias”, dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.



Los pesquisas también encontraron el auto de Frías cerrado y estacionado cerca de la casa de su hermana, donde también se hizo una inspección, pero el imputado no estaba.



El vehículo también quedó incautado para peritajes y en su interior se hallaron mancha hemáticas.



Según las primeras averiguaciones, durante al menos ocho años Ávila y Frías convivieron en pareja en un domicilio de él, pero hace ocho o nueve meses que la mujer lo había dejado y desde entonces “iban y venían”, según describió a Télam uno de los investigadores.



Según la información que maneja la fiscalía, en el fuero penal no había denuncias previas por violencia de género, aunque en el de familia se espera confirmación de unas medidas cautelares y un pedido de botón antipánico que habría hecho la mujer por algún tipo de amenaza.



(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).