El indignante video de la madre que le bajó a golpes un diente a su hijo de 1 año

El video de la madre que le bajó un diente a golpes a su hijo y que se justificó diciendo que "es un diente de leche, ya le va a crecer de vuelta" genera bronca y repudio en las redes sociales luego de viralizarse en las últimas horas. La mujer fue imputada por lesiones pero jamás quedó detenida por tener 17 años.

En días donde el país espera por la sentencia del caso Lucio Dupuy, un caso que marcará un antes y un después en legislación acerca de maltrato infantil en la Argentina, este nuevo episodio de agresión a un menor de edad y, puntualmente, a un bebé de 1 año y 9 meses, fue difundido por la cuñada de la violenta madre.

La cuñada de la agresora fue quien grabó distintas escenas del ataque al indefenso menor. El video es claro: se ve a la imputada por lesiones comiendo y se escuchan con claridad los llantos de su hijo, cuyo nombre no ha sido difundido.

"Callate la boca" y sucesivos golpes parecen ser la solución de la madre violenta para calmar a su niño, que lógicamente continuó llorando y recibiendo una paliza.

Luego, hay otra toma donde se ve a la agresora de atrás "asistiendo" a su niño. El diálogo también generó mucha bronca: mientras la agresora indica "me saca", quien filma le retruca y le dice: "Bueno no, me saca no. Lo vas a terminar matando. Así no podes hacerlo callar. Le bajaste el diente, bol..., dos años tiene, amiga".

"No pasa nada, es el diente de leche, le va a crecer", se excusó la mujer de 17 años. "Sí, le va a crecer, pero el trauma que le generas a la criatura, pobrecito este nene", recalcó la cuñada.

El niño fue separado de su madre y puesto al resguardo en un hogar. El niño ingresó al Hospital San Roque de Gonnet donde le hicieron un control de rutina y constataron las lesiones. Horas más tarde, lo llevaron a la guardia odontológica del hospital Bollini de La Plata. "Tenía las encías sangrando y los dientes deformados producto de la agresión que había recibido", describió una fuente médica.