Se conocieron aberrantes detalles del femicidio en Moreno: el asesino fingió un secuestro

En las últimas horas se conocieron detalles aberrantes del femicidio de Nilda Rosa González Ojeda, la mujer de 29 años que fue asesinada y descuartizada por su pareja. Horas antes, el hombre de 36 años, único sospechoso del crimen, Sanabria Báez, se había presentado en una comisaría para denunciar el secuestro extorsivo de su mujer.

Fue el viernes al mediodía cuando el presunto femicida se hizo presente en una comisaría local para indicar que su esposa y madre de sus cinco hijos formaba parte de un secuestro extorsivo, por el cual a él le estaban reclamando la millonaria suma de US$ 100.000, según le habían indicado vía WhatsApp, los delincuentes.

Los investigadores no tardaron mucho tiempo en entender que algo no cerraba en la denuncia que hacía Sanabria Báez, quien declaró que los secuestradores le habían avisado que si no pagaba el monto solicitado, iban a matar a su esposa y vender sus órganos.

Como el femicida declaró que le habían enviado mensajes al número de su esposa, la Justicia federal de Morón analizó los dos celulares y encontraron que la última comunicación entre ambos había sido en mismo lugar, sobre la ruta 24.

Al ser interrogado en profundidad, el autor del femicidio se quebró y confesó que el jueves por la noche mató a su mujer. Primero, la apuñaló y luego, en el baño, la descuartizó. Todo esto ocurrió en el domicilio donde vivían, en calle Azteca y General Fructuoso Rivera.

Fue el propio homicida el que relató que llevó la cabeza y el torso de su esposa hasta el campo El Quijote, y que luego arrojó los brazos y piernas en un pozo ciego del patio de su casa.

En un posterior allanamiento a la casa donde vivía la pareja, la policía encontró los restos indicados por el sujeto. Hasta que este domingo o lunes Sanabria Báez declare ante la Justicia, por ahora sus dichos no tienen valor legal por tratarse de declaraciones a la Policía.