Misterio por Lucas Escalante: la familia denunció una grave situación

La madre y una hermana de Lucas Escalante, el joven que desapareció el 9 de diciembre pasado junto a su amigo Lautaro Morello, hallado asesinado y calcinado días después en Guernica, denunciaron una grave situación. Hace algunas horas, la fiscalía dispuso otorgarle la prisión preventiva a los dos sospechosos que tiene el caso.

Las mujeres explicaron que, a raíz de la excusación de la fiscal para continuar con la investigación, la causa "está parada" y que están "solas", sin saber adónde ir a "golpear una puerta". Es que Lucas Escalante lleva 40 días desaparecido y hasta el momento no existen pistas sobre su paradero.

"Creemos que hay mas personas implicadas, no tenemos consuelo porque no tenemos a mi hermano. Estamos sin fiscal, la investigación está parada, estamos en la nada y desesperadas", dijo Lorena Escalante en una entrevista que dio esta mañana, junto a su mamá Marcela, al canal TN.

La madre y la hermana de Lucas remarcaron que luego del apartamiento de la fiscal Mariana Dongiovanni, quien se excusó de seguir interviniendo en el caso, aún no fue reemplazada por otro funcionario judicial. La solicitud se produjo el pasado viernes, luego de pedir la prisión preventiva para los dos acusados, Cristian y Maximiliano Centurión, los cuales fueron detenidos el 16 de diciembre, un día después de que hallaran calcinado el cuerpo de Lautaro Morello.

La familia de Lucas Escalante solicita respuestas de la Justicia.

"Los improperios hacia mi persona por parte de la familia Morello me llevan a solicitar la presente excusación de conformidad con lo establecido en el artículo 47 inciso 13 del ritual", justificó Dongiovanni en un escrito presentado. En dicha presentación, la fiscal agregó: "Considero que la gravedad de los hechos relatados podría afectar mi libertad funcional, mi integridad y dignidad, conllevando ello la pérdida de objetividad para intervenir en la presente investigación penal preparatoria".

Según el relato de la fiscal, su salida del caso se vio motivada por recibir "constantes descalificaciones" por parte de familiares del Lautaro Morello.

Si bien la Justicia de Garantías de Florencio Varela dictó la prisión preventiva de los Centurión, hijo y sobrino de un comisario respectivamente, aún nada se sabe del paradero de Lucas. "Estamos solos, hoy no tenemos un lugar a donde ir y golpear una puerta para preguntar qué está pasando, ni tenemos un lugar físico para ir y aplaudir, no tenemos nada", agregó la familia del joven.

El cuerpo de Lautaro Morello, amigo de Lucas Escalante, fue hallado semicalcinado.

Por su parte, la mamá de Lucas, pidió llorando que el comisario -padre y tío de los detenidos- les pregunte a los detenidos qué pasó con su hijo. "Le pido a la familia, me dirijo al comisario como padre y a la mamá, para que le pidan por favor a su hijo que les diga dónde está mi hijo, por favor, con el corazón en la mano, le pido, le ruego, le suplico que me diga dónde esta mi hijo. Quiero a mi hijo vivo, le suplico que me diga dónde está", exclamó la mujer desesperada.



Los Centurión están imputados por ser considerados "coautores" del "homicidio calificado por ensañamiento y alevosía" de Lautaro. Según las fuentes, en las próximas horas se sorteará en la Fiscalía General de Quilmes el nuevo representante del Ministerio Público que investigará el hecho con la Policía Federal Argentina (PFA), tras el apartamiento de la fuerza bonaerense. Esto se debió a que Cristian Centurión es cadete de la Policía bonaerense y es hijo de un comisario mayor de esa fuerza.