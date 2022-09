Secta porno: el "sobre" de la alumna y un regalo de 65 mil dólares

La investigación de la secta porno de Villa Crespo dio más detalles sobre el caso. El 28 de junio pasado Marcela Sorkin, alias "la Leona", llamó a Juan Percowicz, considerado líder de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, y hablaron sobre la preocupación por el aporte económico que venía haciendo "la alemana" al grupo.

- "Leona": Papi, mi amor, antes que te vayas a dormir tenía dos temas. Uno era que viste que la A., te dije, estaba amenazando con el tema de su sobre.

- Juan: Sí.

- "Leona": Bueno pasó de 10.000 a 1.000 y aparte de eso, bueno, ahora me dijo que tiene que venir a Buenos Aires, en realidad tiene que ir a ver a su familia biológica para el cumpleaños de su papá y su mamá y que no está nada bien con esa chica, pero nada bien, por eso yo te decía que por favor tengamos cuidado por el tema de que ella se quería comprar un departamento en Estados Unidos, que se iba, ella se puede gastar toda la plata que heredó de este muchacho del Polo. Es que está tan autodestructiva Juan, tan autodestructiva que ella está muy mal. De hecho, fijate lo que hizo con el sobre, viste. Aparte cuando me llamó por el tema este de que viene a la Argentina no me preguntó, ya decidió venir a la Argentina a encontrarse con su familia biológica para el cumpleaños de su mamá y su papá y se va a N. Cosa aparte realmente muy fea y todo el ceremonial que siempre fue su sobre, fue el sobre más alto de la Escuela (...)" .

Los nombre de la "alumna" y la provincia donde se dirigía se omitió transcribir para preservar su identidad. Sin embargo, para el fiscal Carlos Stornelli, esa conversación evidencia cómo la organización hacía un control patrimonial de cada uno de sus "alumnos", y en el caso también "la membresía", esto es, el aporte económico que cada uno -según se sospecha- estaba obligado a realizar al grupo.

Además, en un allanamiento en un estudio jurídico utilizado por la organización se encontró un poder general de administración y disposición de esta misma "alumna" en favor del contador de la organización. Otra conversación sobre el manejo de dinero tiene que ver con el cumpleaños del considerado líder de la secta porno y la "vaquita" de regalo que le juntaron sus alumnos.

El 30 de junio pasado, volvieron a hablar Juan Percowicz y "la leona" Sorkin.

- "Leona": Te quería contar que para tu cumpleaños ya juntamos sesenta y cinco mil dólares (US$65.000), sí y todavía falta.

- Juan: Gracias mi amor.

- "Leona": ¿Te gusta?

- Juan: Mucho.

- "Leona": Cuando nos encontramos te voy a dar el listado para que lo puedas ver. Todos los compañeros y los amigos que pusieron para tu cumpleaños.

- Juan: Muchas gracias.

- "Leona": De nada papi, mañana es el conteo...

En las próximas horas, el juez Ariel Lijo definirá el pedido de procesamiento con prisión preventiva que hizo el fiscal Stornelli sobre la veintena de imputados donde se los acusa de trata de personas, explotación sexual, y asociación ilícita.