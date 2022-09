Elevaron la condena de Jonathan Fabbro por abusar a su ahijada de 6 años

La Justicia elevó a 16 años la condenada contra Jonathan Fabbro por abuso sexual contra su ahijada. De esta manera, el futbolista seguirá preso hasta fines de 2033.

Fabbro está condenado desde 2019 tras ser acusado de violar a su ahijada durante seis años, desde los 6 hasta los 12 años, y el Tribunal Oral Criminal N°17 fue el encargado de extender la pena que, en primera instancia, era de 14 años. Durante, todo el proceso, el futbolista siempre negó los hechos y se mostró negativo con la prensa y el entorno público.

Según se pudo corroborar, el ex jugador de Boca y River pediría a lo largo de su condena salidas transitorias aunque la Justicia manifiesta que eso no sería aprobado por dos razones. En primera instancia porque ese beneficio es solo para "agresores sexuales" y no abusadores y, segundo, porque ya tiene seis sanciones disciplinarias por mala conducta.

El juicio se llevó a cabo a mediados de 2019 durante cinco jornadas donde se preservó la imagen de la víctima y del jugador, por pedido de él. Desde un principio, Fabbro negó los hechos y en el momento en el que el Tribunal dio sentencia, no se sentó a escuchar los alegatos en el recinto sino que lo hizo en un cuarto contiguo.

La víctima denunció por primera vez al jugador en 2017 cuando tenía 11 años y allí se presentaron diversas pruebas que lo comprometían. "Estábamos comiendo y nos peleamos, normal, como cualquier hermano. Cada uno se fue a su cuarto y ella me llamó llorando y me dijo todo lo que había pasado. Me mostró las capturas de pantalla y me contó lo que le había hecho", relató el hermano de Fabbro.

Ante la presentación formal en la Justicia, se solicitó el pedido de captura internacional contra Fabbro, ya que se encontraba jugando en el club Lobos BUAP de Puebla en México. Recién en mayo de 2018 el futbolista fue extraditado al país y desde ese momento se encuentra detenido ante la posibilidad de fuga.

En el juicio, los familiares de la víctima se mostraron felices y emocionados ante el fallo del Tribunal donde, en primer lugar, dictaron una condena de 14 años y este lunes la elevaron a 16, por lo que seguirá en prisión hasta diciembre de 2033.