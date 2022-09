Reanudaron el juicio contra Juan Darthés y sus testigos no lo ayudaron

Con la declaración de dos testigos, la Justicia de Brasil reanudó el juicio por abuso sexual contra Juan Darthés. Se espera que a finales de octubre declare en la causa que fue iniciada por la actriz Thelma Fardin.

"Declararon dos testigos y uno de ellos fue desistido por la defensa de Darthés", sostuvo Martín Arias Duval, abogado de Fardin, quien agregó que se encuentra "satisfecho con la audiencia" realizada este jueves de manera virtual. Por su parte, la representante legal de Fardin en Brasil, Carla Junqueira, confirmó que el actor declarará el próximo 20 de octubre, en la que será la primera vez que dé su versión de los hechos en este debate oral.

Con respecto a la audiencia realizada este jueves, en donde se escuchó a los testigos de la defensa, Junqueira sostuvo que fue "más positiva" para "Thelma que para él". En ese contexto, explicaron que "hace más de una semana los abogados de Darthés pidieron la suspensión de la audiencia".

"Me llama la atención que haya pedido la suspensión cuando les tocaba declarar a sus testigos", expresó Martín Arias Duval.

Por su parte, en un video publicado en Instagram, la actriz Thelma Fardin indicó que Darthés "contrató al abogado más caro de Brasil", y aseguró que "la sensación de estar enfrentando al poder es muy fuerte".

"¿De dónde salen los recursos?", se preguntó, y añadió que el abogado del actor "defiende a gente que busca impunidad" como él "porque no quiere presentarse ante la Justicia". Sostuvo que "por supuesto que no quiere porque se sabe culpable", y señaló que en el escrito el actor apunta a la falta de resolución sobre la jurisdicción.

"Está buscando que el proceso que se está llevando a cabo no siga", afirmó, y advirtió que en el escrito "él dice que no sería sano declarar y quiere preservar su integridad psíquica, y la mía y de todas las víctimas. Ya declaré cinco horas, prácticamente tortuosas y me hicieron un sinfín de pericias en Nicaragua, Argentina y Brasil y a él ni una".

El caso

La actriz presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Darthés en diciembre de 2018 en Nicaragua. Allí alegó que fue cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual. Sin embargo, en febrero el juez Ali Mazloum interrumpió el debate oral tras un planteo realizado por la defensa del acusado.

La resolución fue apelada por Fardin y repudiada por las organizaciones de mujeres de toda la región, logrando, más de un mes después, que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico y dispusiera que la causa continúe tramitando en la Justicia Federal.