Absolvieron a la viuda y a la "bruja" por el crimen de un médico en Las Heras

En la noche de este jueves concluyó el juicio por jurado por el crimen del médico León Burela (64), atacado a balazos en su casa en Las Heras en abril del 2019. En el banquillo de acusados se sentaron la esposa de la víctima y una amiga de ella, con la hipótesis de la fiscalía de que la viuda planeó el hecho y que con la participación de la otra mujer contrataron un sicario para perpetrar el asesinato.

Esta teoría de la fiscal del caso, Claudia Ríos, no convenció a los 12 miembros del jurado popular , por lo que no hubo unanimidad, condición necesaria para condenar a las imputadas. En consecuencia, la representante del Ministerio Público Fiscal decidió no continuar con la acusación y el juez del debate, Agustín Chacón, dictó la absolución de las sospechosas y ordenó su liberación.

