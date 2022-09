Macabro: hallaron el cuerpo de un hombre con 28 puñaladas

Un hallazgo macabro se produjo en una localidad bonaerense: se trata del cadáver de un hombre mayor que estaba envuelto en una lona. Además, tenía 28 puñaladas en distintas partes del cuerpo.

El episodio se produjo pasadas las 20.30 del lunes, cuando un ocasional automovilista detuvo su vehículo en el kilómetro 740 de la ruta nacional 3, a pocos kilómetros de Teniente Origone, partido de Villarino. En esas circunstancias, el hombre observó que en un sector de eucaliptos se encontraba el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición, por lo que alertó a la policía.

Poco después se hicieron presentes en el lugar integrantes de la Patrulla Rural de Villarino y personal médico, quienes determinaron que el fallecido es un hombre de entre 60 y 70 años, que estaba envuelto en una lona y presentaba heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, detallaron las fuentes. Los forenses que revisaron el cuerpo en el lugar, determinaron que se observaban lesiones en el rostro, en el cuero cabelludo y cortes en la zona de la espalda, presuntamente realizadas con un arma blanca.

De acuerdo a los resultados de la autopsia conocidos esta tarde, la víctima presentaba un total de 28 heridas de arma blanca, todas punzo penetrantes, de un solo filo y de una longitud máxima de dos centímetros. "Dos de ellas ingresaron en la cavidad torácica causando la perforación del pulmón izquierdo, produciendo un neumotórax con colapso de ese pulmón", sostuvo el informe entregado al fiscal.

Por su parte, una fuente de la pesquisa indicó que la "causa de muerte fue insuficiencia respiratoria por neumotórax" y la data de muerte "no es menor a 48 horas antes al hallazgo del cuerpo y un máximo aproximado que podría rondar en los cinco días". "Dicha situación se podrá definir con mayor precisión de acuerdo a una serie de estudios complementarios que se encuentran en curso", aclaró el informante consultado.

Respecto a la posible identidad de la víctima, la misma fuente explicó que "se determinó que se trata de un hombre de entre 60 y 70 años de edad, de 1,75 de altura y un peso aproximado de 90 kilos". Según este informante, "el cadáver presenta una calvicie incipiente con pelo canoso, ojos marrones, una prótesis dental en el maxilar inferior, una prótesis faltante en el maxilar superior y una cicatriz de vieja data en el dorso del pie izquierdo, cerca del tobillo, de unos cinco centímetros de largo".

Por su parte, el jefe de la Policía Local, comisario Juan Reynoso, dijo a la prensa que el hombre asesinado "no tenía consigo, al momento del hallazgo, ninguna documentación que nos dijera de quién se trata”. Por este motivo, los pesquisas trataban de determinar la identidad del hombre, el cual estiman no sería de la zona, debido a que no hay pedidos de averiguación de paradero radicados en comisarías locales.

“Se está trabajando con relevamientos” dijo el comisario, y agregó que “se están chequeando en los partidos limítrofes para poder establecer si en esos lugares está faltando alguna persona que tenga conexión” con el hecho ocurrido.

Poco después del hallazgo se hicieron presentes en la escena del crimen integrantes de la Policía Científica, quienes levantaron rastros y elementos para la investigación, a pedido del fiscal de Homicidios de Bahía Blanca Jorge Viego, quien dispuso una serie de diligencias. A su vez, el fiscal solicitó a quienes tengan sospechas o información sobre la ausencia una persona que reúna las características descriptas se acerquen a la comisaría más cercana a su domicilio o la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones de Bahía Blanca.