Las retenciones al maíz terminaron desbaratando una banda narco

La banda narco que planeaba sacar en barco 1.658 kilos de cocaína camuflada en pallets de maíz a los Emiratos Árabes Unidos tuvo que modificar el cultivo por una decisión del Gobierno de elevar las retenciones a la soja. Así surge de las intervenciones telefónicas dispuestas por los investigadores a uno de los líderes de la organización.

Se trata de José Damián “El Tano” Sofía, uno de los detenidos a cargo del traslado de la droga. La charla quedó registrada en febrero de este año cuando uno de los imputados hablaba desde su casa de la localidad de Parque Leloir con otro integrante de la banda.

-Tano Sofía: ah no mirás, claro vos no miras el noticiero, el Gobierno parece que le quiere aumentar las retenciones a todo lo derivado a la harina de soja y a todo lo derivado de la soja, entonces trabó, no deja hacer exportaciones nuevas, hasta le quiere aumentar un 3% más. ¿Me escuchás?

-NN masculino: si te escucho.

-Tano Sofía: te quedaste paralizado.

-NN masculino: si porque ya está, viste.

-Tano Sofía: esto se escapa de la mano nuestra, ayer domingo sacaron el, la información, no sé qué, es para apretarlos a los tipos para cobrar un 3% mas pero bueno…

La comunicación entre El Tano Sofía continúa unos minutos más hasta que sugieren modificar el cultivo para enviar sin inconvenientes la droga al exterior.

-Tano Sofía: y pero es por eso, está en todos lados que no, no te dejan salir, no, no dejan hacer exportaciones nuevas, ahora yo no sé, si nosotros ya iniciamos algo.

-NN masculino: no, no tienen nada estos.

-Tano Sofía: por eso no dejan a partir del domingo no dejan hacer exportaciones nuevas hasta que no solucionen el tema, no van a bancar mucho porque es, es, es o sea mucha la plata que le entra al Gobierno y al que vende también no creo por un 3%, bueno no sé, hablemos hoy al medio día, habrá que cambiar, si le interesa habrá que cambiar el coso, buscar otra cosa, así que bueno el lunes hablamos.

-NN masculino: dale, dale

La conversación surge del procesamiento dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que dictó la prisión preventiva para los ocho miembros de la organización. Además, les trabó un embargo de 500 millones y 700 de pesos.

La banda había pactado enviar más de 1.600 kilos de droga, un cargamento valuado en casi 65 millones de dólares, a Dubai previa escala en España. Los imputados ocultaron la cocaína en un galpón de la ciudad de Rosario y habían acordado sacarla escondida en pallets de alimento balanceado a base de maíz, usando la Hidrovía del Paraná. La investigación determinó que los miembros de la organización ya habían acordado exportar la droga a través de una cerealera creada hace poco menos de un año en Bahía Blanca. Pero, la investigación, a cargo de la División de PFA, frustró el plan narco.

Para la Justicia Federal, el ideólogo a cargo la logística era El Tano Sofía, un empresario investigado en distintas causas por narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y señalado como presunto autor de amenazas contra la jueza federal de San Isidro.

El cargamento tenía dos responsables directos en el país: Gabriel Nicolau y José Damián “El Tano” Sofía. Ambos fueron procesados por tráfico de estupefacientes. Sin embargo, los dueños verdaderos de la tonelada de cocaína residen a miles de kilómetros de la Argentina y abandonaron el país en 16 de mayo de este año a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Son los colombianos Gabriel Londoño Rojas y Newson Cheung Sabogal. La Drug Enforcement Administration (DEA) alertó a las autoridades nacionales sobre la presencia de los colombianos y su conexión con el narcotráfico internacional. El organismo norteamericano incluso aventuró una hipótesis que terminó siendo real: asociarse a una banda local para sacar la cocaína al exterior.

En el galpón de la calle Génova al 2400 de Rosario hallaron 1.445 panes de cocaína. Los investigadores todavía no lograron esclarecer cómo se trasladó el cargamento hasta ese depósito. Suponen que ingresó por la frontera norte de la Argentina y se trasladó en distintos camiones terrestres pero aún hay puntos grises sobre cómo llegaron a transportar tanta cantidad y no lograr ningún fisura en la organización.