Doble parricidio de Vicente López: el suegro del acusado lo identificó en los videos

El suegro del principal sospechoso por el doble crimen de Vicente López, Martín del Río, lo identificó como el hombre encapuchado que se retira de la escena del crimen ocurrido el 24 de agosto, según consta en los videos de las cámaras de seguridad.

Jorge Miguel Sánchez, el padre de Cecilia, la pareja de hace 30 años del empresario acusado de parricidio, lo identificó tras ver los videos de las cámaras de seguridad.

Según su declaración ante los fiscales de San Isidro Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, la persona captada por las cámaras llegando y yéndose del lugar del crimen es del Río, a quien identificó por su particular forma de caminar.

El testimonio de Sánchez complicó aún más la situación del hijo de José Enrique del Río y Mercedes Alonso, asesinados en el interior de su casona en Vicente López, un doble crimen de gran impacto por el que ya testificaron otras dos personas que también lo señalaron como el autor de los homicidios.

"No tengo ninguna duda que fue él. El que se ve en los videos es sin dudas Martín", aseguró el suegro del acusado luego de que le mostraran dos videos clave de la investigación: uno del día 18 de agosto, cuando Del Río hijo fue filmado junto a su amante haciendo el recorrido similar al que hizo en la previa del doble crimen.

"Me doy cuenta que tiene un ritmo muy particular. Camina encorvado hacia adelante, como mueve los brazos, no tengo ninguna duda", alegó Sánchez.

La renguera del sospechoso de las cámaras fue un punto determinante en la investigación, por lo que los investigadores pidieron a Martín del Río durante su indagatoria que camine para verificar si tiene alguna dificultad para moverse. Cuando los fiscales le mostraron a Sánchez las imágenes del principal sospechoso saliendo de su declaración, el detalle de su forma de caminar volvió a tomar protagonismo.

"Qué hijo de puta, así no camina, hasta la pata derecha pone", exclamó el hombre, al igual que otros testigos que también les llamó la atención el mismo detalle: una presunta simulación por parte de del Río respecto a su forma de caminar, una dificultad que habría heredado de su padre, quien en sus últimos años debió moverse en silla de ruedas.

Por otro lado, el suegro resaltó la difícil relación que tenía con el sospechoso, a quien acusó de ser un estafador y deberle una suma de dinero en dólares que le había prestado. Esto se sumó a las 15 demandas que del Río tenía por alquileres impagos, para los cuales había usado como garantía propiedades de sus padres.

El testimonio del suegro de Martín del Río se sumó al de su amante, Paola, y su hermano Diego, quienes también lo señalaron como el hombre que aparece en las cámaras de seguridad de la zona luego del crimen. Del Río está detenido como sospechoso de "doble homicidio calificado por la alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa" por el crimen de su padre, Enrique Del Río (74), y su madre, María Mercedes Alonso (72), el pasado 24 de agosto.