Macabro: encontraron un cráneo humano en una bolsa de basura

Un macabro y misterioso hallazgo se produjo en las últimas horas en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Una vecina encontró un cráneo humano en una bolsa de basura. Investigan las cámaras de seguridad para determinar quién la dejó.

La mujer dio aviso al 911 tras encontrar el cráneo en la bolsa abandonada en la calle 73, entre la 3 y la 4. Cuando la policía llegó al lugar y constató el hecho, le tomó declaración a la mujer y analizan las cámaras de seguridad de la zona para saber si alguna captó el momento en el que dejan la bolsa.

Si bien por el momento no hay información, ya que no se han hecho las pericias correspondientes, los investigadores no descartan que pueda tratarse de algún estudiante de medicina quien haya descartado el hueso luego de utilizarlo para su carrera. De todas maneras por el momento tampoco se descarta que pueda tratarse de un hecho violento.

El caso quedó caratulado como "averiguación de ilícito" y por el momento no hay sospechosos.