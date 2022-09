Asesinatos de Piottante- Libedinsky: qué pasó con el único sospechoso

A 15 años del asesinato del psicólogo Flavio Piottante y su paciente Estrella Libedinsky, en MDZ Radio hablaron con la fiscal de homicidios Claudia Ríos, quien estuvo a cargo de la última etapa de la investigación. El hecho ocurrió en el consultorio de Piottante, ubicado en la calle Barcala de Ciudad.

Ayer, la jueza María Cristina Pietrasanta ordenó que se archive el expediente por el doble homicidio de Piottante-Libedinsky. El caso no tuvo resolución y al único sospechoso, Mauricio Suárez, nunca lo encontraron.

Mauricio Suárez, único sospechoso.

La desaparición de Suárez

La noche del doble asesinato, el sospechoso habría llamado a un amigo para decirle que “se había mandado una cagada” y que se iría del país. Se cree que Suárez cometió el delito ya que se enteró de que el psicólogo mantenía una relación con su expareja.

En cuanto a la búsqueda del único sospechoso que “desapareció” luego del asesinato, la fiscal argumentó: “Hubieron varios fiscales interviniendo en esta causa, donde llevaron a cabo las medidas que correspondían. Lamentablemente fue con resultados negativos. Recuerdo cuando tomé la causa hace 3 o 4 años atrás y cuando empecé a intervenir directamente teníamos que reproducir muchas testimoniales, se tomaron declaraciones. Hubo un código rojo, ya que en una época determinada desde lnterpol remiten un código rojo. Eso quería decir que era algo certero que Mauricio Suárez estaba en Coquimbo en Chile. Se llevaron a cabo todas las medidas diplomáticas. Se le pidió a la Corte de Santiago de Chile para que realizaran allanamientos en ese lugar, sin embargo demoró muchísimos meses pero cuando lo llevaron a cabo, lo hicieron en la misma calle pero en un domicilio erróneo. Volvimos a enviar el pedido nuevamente y obviamente con resultados negativos”.

Además, la fiscal contó que se tuvo otra información de un expolicía. También se trasladó personal policial a la provincia de San Luis con límite con Córdoba y allí hicieron allanamientos con resultados negativos. Tomaron testimoniales a todo el entorno y se hicieron escuchas telefónicas pero con resultados negativos. “Desde que se inició la causa siempre se llevaron a cabo todas las medidas. La bronca que le queda a uno es que quedará en la conciencia de cada persona que haya dado la vía libre para que se dé a la fuga y haya entorpecido la investigación” destacó.

Finalmente, la fiscal explicó la resolución de la causa: "Conforme a la ley, el archivo de la causa puede proceder de dos maneras, o porque un hecho no constituye delito o porque no se puede proceder . En este caso no se puede seguir con la causa porque el artículo 62 inciso 2 del Código Penal dice que la acción prescribe en los casos de delito con penas perpetuas a los 15 años. La impotencia de la Justicia es no poder haber hallado a esta persona. Quedará en la consciencia de las personas que lo ayudaron a darse a la fuga y que entorpecieron la información. La causa se archiva y se pide que se deje sin efecto los pedidos de captura. El puede volver a caminar en Mendoza libremente”.

El único sospechoso dejó a su hija de 5 años en ese momento, por lo que se espera que pueda ser una razón para que aparezca.