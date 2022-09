Narcisista y sádico: cómo es el perfil del asesino de Melody Barrera

Este jueves por la mañana se realizaron los alegatos de cierre del juicio por jurados por el travesticidio de Melody Barrera. Ahora, tan solo queda un último paso para saber si el policía Darío Jesús Cháves Rubio será condenado a cadena perpetua o recibirá una pena menor.

El primero en tomar la palabra fue el representante del Ministerio Público Fiscal, Fernando Guzzo, quien remarcó que el policía imputado fue "directamente a matar a las trabas".

"Cháves Rubio se cruza con un testigo, un conductor de Cabify, y le dice 'Voy a buscar un arma y cagar a tiros a los trabas'. Así, le efectúa seis disparos, cinco la atraviesan y Melody comienza el proceso de fallecimiento", indicó el fiscal Guzzo.

Durante su discurso, la fiscalía resaltó que el asesinato de Melody fue "cruel y planificado", en donde Cháves Rubio se valió de su condición de policía y de los cuatro cursos de tiro al blanco realizados con el FBI para agredirla. "Tuvo una puntería casi perfecta".

A su vez, se destacó que pese a la estrategia de la defensa que apunta a que el imputado actuó en legítima defensa, para el Ministerio Público Fiscal "no hubo ni un signo de lucha en el cuerpo de Melody". "No existió agresión inminente que ponga en riesgo o peligro la vida de Cháves. La mata por la espalda y la deja sin capacidad de defenderse".

"Cháves Rubio quiso una venganza: la muerte de Melody. Hasta el día que lo detienen llevó su vida de manera normal, lo único que le importa es el 'yo', tiene un perfil narcisista y sádico", finalizó Guzzo.

Esta descripción se complementó con las palabras de los abogados querellantes , Viviana Beigel y Lucas Lecour, quienes agregaron que las pericias del policía apuntaron a la baja tolerancia a la frustración y al rechazo, una conducta agresiva y hasta periodos de explosión si no satisfacen sus deseos.

"Después de este hecho no estuvo perturbado, festejo el cumpleaños de su pareja y hasta los días posteriores sacó la chapa patente del auto para ocultarse. Revisaba constantemente qué se decía sobre el caso de Melody en los medios de comunicación", puntualizó Viviana Beigel.

Para los defensores de la familia de Melody es necesario que se llegue a la misma conclusión: "Que Cháves Rubio cometió un travesticidio".

"Él la mató"

Para la defensa del policía, no hay discusión: Cháves Rubio mató a Melody Barrera. Sin embargo, buscan probar que la joven lo agredió en dos oportunidades antes ser asesinada.

"El chófer de Cabify dijo que le habían tirado gas pimienta. Después hay una segunda agresión, cuando ella le apunta con el arma y él siente un impacto en su cabeza, un golpe. Darío se defendió", explicó Pablo Cazabán.

Para sus abogados, Melody Barrera "era una persona violenta" y esto fue declarado por varios testigos entre los que se destacan compañeras de trabajo y una mujer que les alquilaba habitaciones.

"Melody era una persona agresiva, que incluso atacaba a clientes. Una de ellas declaró que tenía arranques medio pelotudos, que insultaba a las mujeres cis, que tiraba piedras y que incluso tiraba gas pimienta", dijo Cazabán.

Al mismo tiempo, remarcó que, durante la necropsia practicada en el cuerpo de Melody se indicó que tenía cerca de 1.90 gramos de alcohol en sangre, situación que podría haber desatado su violencia.

Las palabras de Cazabán generaron enojo en la familia de Melody, quienes pasaban del llanto y los abrazos por revivir las imágenes de las cámaras de seguridad al enojo y quejas por la forma en la que se referían hacía la víctima.

Al final de la audiencia, Cháves Rubio tomó la palabra y se dirigió directamente hacía la familia de Melody, quien horas más temprano había dialogado con MDZ y resaltó que el policía ni siquiera les pidió perdón.

"Estoy arrepentido de la muerte de Melody, yo me defendí de un robo y sentí que me iban a atacar. Lamento el daño ocasionado a la familia pero yo me defendí porque sentí que me iban a atacar, pensé en mi familia", dijo.

Tras esas últimas palabras, la madre de Melody fue contundente: "Devolverme a mi hija, hijo de p***".