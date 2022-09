Habló el asesino de Melody Barrera: "Perdón a la familia pero yo me defendí"

Este jueves por la mañana se viven las últimas horas del juicio por jurados de Melody Barrera, la joven asesinada en agosto de 2020. Previo a los alegatos de cierre, el imputado por su muerte decidió hablar y sus dichos no fueron bien recibidos por familiares de la víctima, quienes reclamaron que se lo condene con la pena más alta.

"Pasé por el lugar, le pregunté cuánto cobraba por sus servicios y dónde podía conseguir droga, porque tengo una adicción, pero me tiró gas pimienta. Me fui y ahí me di cuenta que me faltaba el arma reglamentaria. Cuando volví me quiso disparar y forcejeamos", dijo Cháves Rubio mientras leía su declaración en un papel.

Y agregó: "Me alejé y disparé".

Pese a la declaración del policía en la que se intentó justificar, la familia de la víctima explicó a MDZ que "fue un papelón". "Leía un papel, se contradijo con los que la esposa declaró, con lo que dijeron los peritos y lo peor es que ni siquiera pidió perdón".

Para Verónica Pincheira, la madre de Melody, Cháves Rubio no mostró arrepentimiento por matar a su hija, por este motivo pidió que se logre la condena máxima. "Quiero que sea condenado por travesticidio, sino me muero".

Sin embargo, al final de los alegatos de cierre, el imputado quiso hablar nuevamente sobre el hecho y se dirigió directamente a la familia.

"Estoy arrepentido de la muerte de Melody, yo me defendí de un robo y sentí que me iban a atacar. Lamento el daño ocasionado a la familia pero yo me defendí porque sentí que me iban a atacar, pensé en mi familia", concluyó.

Darío Cháves Rubio está imputado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por odio de género o a la orientación sexual (travesticidio), por la función de policía, ensañamiento y alevosía", el cual arriesga la pena de prisión perpetua. El veredicto se conocerá durante este jueves por la tarde.