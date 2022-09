Abuso sexual: ordenan nuevas pericias psicológicas para Sebastián Villa

La Justicia ordenó nuevas pericias psicológicas para Sebastián Villa, en la causa por abuso sexual. La fiscalía, a cargo de Vanesa González, dispuso que el jugador de Boca Juniors sea sometido al examen el próximo 12 octubre. En tanto, también la víctima será sometida a una pericia psicológica el próximo 9 de noviembre.

El colombiano Villa es investigado por presunto abuso sexual cometido el año pasado en la casa en la que vivía en el Country Venado II en la localidad bonaerense de Canning. La víctima, Tamara Doldán, declaró en sede judicial que aquella noche habían asistido juntos a una fiesta con amigos pero al regresar fue golpeada y, luego, violada por el jugador de Boca Juniors.

Doldán aportó una serie de chats, un certificado medicado de un hospital porteño y también fotografías de los golpes sufridos. La víctima también declaró que una semanas después del abuso “uno de los amigos cercanos” del jugador colombiano la contactó para ofrecerle dinero a cambio de acallar la demanda penal. El encuentro prosperó, pero, jamás se dio el intercambio de dinero. Según los abogados querellantes, ese encuentro quedó registrado en audio de teléfono e iba ser aportado a la investigación.

La denuncia se inició a principios de este año y estalló en el medio de un certamen clave para Boca Juniors. La fiscal González solicitó pericias psiquiátricas, lo indagó por presunto abuso sexual y, luego, pidió la detención de Villa. Pero, aquél entonces, el juez de garantías Leandro Mafucci Moore, determinó que la investigación no estaba concluida y remarcó una serie de puntos débiles en la investigación a cargo de la fiscal. El magistrado resaltó que no había sido incorporada la información de los teléfonos celulares de las personas involucradas y un grupo de testigos indirectos del abuso. Así, la investigación volvió a la fiscalía y desde hace cuatro meses que no había información.

Villa ya había sido sometido a una pericia. Los resultados de la primera pericia psicológica determinaron que el colombiano presenta “una personalidad normal” y “puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.

No es la primera causa penal que atraviesa el jugador colombiano. Su ex pareja, Daniela Cortés, lo denunció por lesiones agravadas por violencia de género. Esa investigación avanzó y Villa deberá enfrentar un juicio oral el 19 ,20 y 21 septiembre en los Tribunales de Lomas de Zamora. Casi un mes después, el 12 de octubre, tendrá que someterse a la pericia psicológica en la otra causa por abuso sexual.

Las nuevas pericias fueron ordenadas por la fiscal y se agregarán a las ya hechas. Los investigadores también pidieron información a Instagram donde hubo intercambio de mensajes entre la víctima y el jugador.



En el caso de la víctima, que también se había sometido hace unos meses a una pericia psiquiátrica, la misma arrojó que tenía indicadores de haber sufrido abuso sexual en tanto del jugador no arrojaron nada fuera de lo normal.

Por ahora, el jugador sigue en libertad aunque posee una medida de prohibición de salida del país por parte de la Justicia bonaerense.

Como pruebas, la joven aportó unos chats con Villa posteriores al hecho donde él le pide disculpas y hay fotos de los golpes que la mujer recibió en su cuerpo.