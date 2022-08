Caso Lucas González: apelaron la falta de mérito de una policía

En la segunda etapa de la investigación por el asesinato de Lucas González ocurrido el 17 de noviembre de 2021,- la primera parte fue elevada en mayo pasado-, la jueza Paula González dictó la semana pasada la falta de mérito de la oficial de la policía de la ciudad Teresa María Luján Scorza, y ordenó su inmediata libertad.

La misma estaba detenida desde el 18 de julio pasado luego de hacer lugar al pedido de detención e indagatoria del fiscal Leonel Gómez Barbella quien la sindicó como una de las policías que aplicó tormentos a los amigos del joven asesinado. Ahora el representante del Ministerio Público Fiscal apeló ante la Cámara.

En su resolución la jueza González sostuvo que la Fiscalía, a pesar de contar con otras medidas posibles de concreción, “no acercó pruebas que sustentaran su imputación”.

En otro orden de cosas, a la hora de definir por la falta de mérito para Scorza, la jueza se refirió al reconocimiento fotográfico realizado el pasado 6 de julio, y destacó “que no se advierte una animadversión o interés de Joaquín al pronunciarse en el modo que lo hizo, pero también es cierto que no fue tan categórico como intenta sostener el Fiscal. Por ejemplo, Joaquín señaló en ese mismo acto, coincidentemente o no, a otra mujer de cabello castaño oscuro como la 'morocha', y sobre esta aparente inconsistencia nada dijo la Fiscalía ni despejó en su dictamen las dudas que se derivan en lo inmediato”.

Ante esto, el fiscal manifestó en su apelación que la jueza le resta validez al afirmar esta conclusión, pero además no es la única prueba indiciaria. De tal modo, la explicación de que no fue “categórico” y que habría una “aparente inconsistencia” no aparece fundado. Por el contrario, “no se advierte por qué motivo el damnificado atribuiría de modo falaz a Scorza del sufrimiento psíquico y de la privación ilegal de la libertad de la que participó y, además, introduciría detalles de haberle sujetado su dedo para poder desactivar el celular, cuando esta no hubiese sido verdadera”.

Y a los duros términos esgrimidos por la magistrada, Gómez Barbella respondió que no se trata de que “el único dato objetivo que hasta hoy acompañó la Fiscalía se compone de un reconocimiento fotográfico practicado a distancia y en el que encima la conectividad se vio varias veces interrumpida, incluso en momentos clave como cuando Joaquín sindicara a Scorza”, debido a que resulta insoslayable que el acta de reconocimiento positivo realmente no es el único elemento probatorio en su contra. El propio Subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, Roberto Orlando Inca, colocó a la nombrada en el lugar de los hechos y puntualizó que le encomendó “hacer un recorrido por la zona para ver si se descartó algún tipo de elemento”, como dijo Scorza o como expresó Inca en hacer “el camino inverso”.

Asimismo, recordó que al policía Inca se le impartió la orden de “que vaya y busquen lo tenga que buscar para justificar esto”. Ello surge textualmente de la conversación mantenida entre los comisarios Fabián Du Santos y Rodolfo Ozan en la que refieren: “Rodo: Le dije a Inca que está como subcomisario. Fabi: Ah... Rodo: que vaya y busquen lo tenga que buscar para justificar esto. Fabi: ajam... Rodo: eehhh...que mande gente de brigada al recorrido a ver si realmente descartaron... Fabi: seee...” -ver informe presentado por la DATIP el 23/12/2021-. Esa “gente” a la que se hace referencia en el diálogo, fue personal de la que formó parte la imputada Scorza cuando fue a hacer el “camino inverso” (según Roberto Inca) o “hacer un recorrido por la zona para ver si se descartó algún tipo de elemento” (de acuerdo a Teresa Scorza).

Concluyó Leonel Gómez Barbella que “de modo alguno esta Fiscalía intentó en ningún momento desvirtuar los dichos de Scorza, tal como aseveró la judicatura sino por el contrario, de acuerdo a lo que este Ministerio Público Fiscal viene postulando sobre su responsabilidad, con el grado de probabilidad que se exige para un procesamiento”.

La querella también apeló la falta de mérito pidiendo que se revoque y se procese a Scorza. Será entonces la cámara la que defina la situación procesal de la oficial que la semana pasada recuperó su libertad.