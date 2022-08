Apareció la adolescente que era intensamente buscada en Mendoza

Tras algunas horas del pedido por parte de la Justicia de Mendoza, apareció la adolescente de 16 años que era intensamente buscada. El caso se viralizó luego de que la directora de la escuela denunciara que no había visto a la menor desde mayo.

El viernes pasado, la directora de la Escuela Tomás Edison, ubicada en Guaymallén, se presentó en una comisaría y aseguró que Aixa Betsabé Dulcinea Suárez no va a clases desde hace casi 4 meses. La mujer había relatado a efectivos policiales que, si bien había tratado de comunicarse con la familia de la menor, nunca tuvo respuestas.

Por este motivo, la docente decidió pedir ayuda en la Justicia. Tras presentar la denuncia de paradero, la investigación se inició en la Fiscalía de Homicidios, desde donde solicitaron la ayuda de la ciudadanía para hallar a esta chica.

"Altura aproximada de 1.65 metros, de contextura media a grande, pelo colorado rojizo largo lacio, usa lentes para lectura y posee ojos claros", explicaba el comunicado.

Finalmente, este miércoles por la mañana se confirmó que la joven fue trasladada al Polo Judicial. Según la información aportada por la escuela, la madre de la menor se comunicó durante la noche del martes por WhatsApp y les indicó que la nena "está bien". Sin embargo, al pedirle que vaya a la Policía con la menor, la mujer cortó la llamada.

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que la adolescente se presentó junto a su mamá en la fiscalía correspondiente y se encuentra en buen estado de salud. Además indicaron que la progenitora les explicó que sacó de la escuela a su hija porque "quería cambiarla de colegio", una decisión que habría sido informada a la Escuela Tomás Edison.

En relación a la denuncia de paradero de la menor, la madre explicó que "no sabía" sobre la medida judicial. Al mismo tiempo, detalló que no se encontraban en el domicilio declarado en la denuncia porque "la escuela no tenía el domicilio actualizado", del cual se fueron hace dos años.