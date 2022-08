"Es un monstruo": durísima acusación contra la enfermera detenida por los bebés muertos en Córdoba

Una de las madres cuyo bebé murió en el hospital Materno Neonatal de Córdoba declaró frente al fiscal, reconoció a la enfermera detenida y la calificó de "monstruo". La joven de 27 años está acusada de dos muertes y los investigadores esperan el resultado del resto de las pericias que podría complicarla aún más.

Este viernes cuatro de la madres de los bebés que murieron declararon frente al fiscal Raúl Garzón. Una de ellas, Dalmaris Bustamante, apuntó directamente contra la enfermera Branda Agüero a quien calificó como "un monstruo" y aseguró que la maltrató.

“Ella me maltrató, tengo pruebas de los moretones, fotos. Tengo informes del daño psicológico que ella me causó. Estoy segura de que se trata de ella. Tuvo contacto conmigo, con mi bebé. Después entró a sala común a decirme que lamentaba mucho lo de mi hijo, me llamó mucho la atención que fuera amable después de tanto maltrato. Para mí, ella no hizo esto sola. Es un monstruo", dijo en declaraciones radiales.

El testimonio de Bustamante se suma al de María, quien declaró el jueves y reconoció a Agüero como la única enfermera que tuvo contacto con su bebé.