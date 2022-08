El crudo adiós a Pamela, la presunta víctima de femicidio en San Rafael

El domingo por la tarde, un accidente vial dejó una nueva víctima fatal en San Rafael, Mendoza. Si bien la carátula inicial de la causa es homicidio culposo, intentan determinar si Pamela Fonseca fue víctima de un femicidio. Por su parte, amigos y familiares apuntan hacia su expareja, quien se encuentra imputado por el hecho.

El episodio se produjo el domingo a las 17.40 cuando una llamada a la línea de emergencias 911 informó que un camión había atropellado a una mujer y se dio a la fuga. Bajo ese contexto, personal policial se desplazó hacia la intersección de calle Coronel Segovia y Suipacha, donde hallaron a una joven muy delicada de salud que minutos más tarde falleció.

La víctima, identificada como Pamela Fonseca de 38 años, había quedado tendida en el pavimento frente a su domicilio por lo que se realizaron patrullajes para dar con el camionero. Tras realizar varias averiguaciones, se logró dar con el camión en el interior de un domicilio del callejón Pozo s/n.

Minutos más tarde, el conductor y expareja de Fonseca, Jonathan Ariel Castro (36), fue aprehendido en calle Juan XXIII, de San Rafael. El hombre fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 0.95 gramos de alcohol en sangre.

En medio de las investigaciones por la muerte, uno de los hijos de Fonseca realizó una sentida publicación en redes sociales. "No teníamos tanto contacto pero tuvimos momentos felices y lindos".

"La vida tiene estos momentos extraños y que no logramos entender; eras y serás mi mamá, no teníamos tanto contacto pero tuvimos momentos felices y lindos. Lastimosamente no estas ahora y te voy a extrañar. Dios sabrá lo que pasó, pero de una cosa sé, tu hija Cele, mi hermanita, está en buenas manos y gracias a Dios tiene a gente que la ama y quiere muchísimo y nunca le va a faltar nada", expresó el joven.

El mensaje del hijo de Pamela.

Y agregó: "Te amo mucho viejita loca y andá tranquila que tus hijos van a seguir adelante y le van a poner empeño a lo que se les viene. Nos dejaste una enseñanza y un ejemplo, nos hiciste ver la vida de una manera diferente".

Al mismo tiempo, amigos de Pamela Fonseca también utilizaron las redes para hablar sobre la muerte de la mujer y remarcaron que "la Colo" sufrió violencia. "Una gran pena me invade por el asesinato de una amiga, Pamela Fonseca. Su expareja y la familia del asesino la maltrataron por años, después de aguantar golpes y malos tratos. Violencia de toda índole, hoy le pasó por encima con su vehículo y la mató", expresó Verónica.

De la misma manera, otra de sus amigas expresó: "Duele porque hoy se llora a una más, porque hoy unos niños se quedaron sin su mama, porque una madre se quedo sin su hija. Pamela Fonseca que triste tener que despedirte así, siempre la peleaste tanto por ser una mujer libre, la libertad era mucho más que lo q uno puede pensar. Vuela colo, vuela donde no hay tristeza, solo dale fuerzas a tus hijitos y la pequeña cele, toda una princesita".