Video: policías reprimieron a raperos en una plaza y el Gobierno pidió perdón

Nueve personas detenidas, golpes y gritos fue el saldo que dejó un operativo realizado en la Plaza Pringles por la Policía de San Luis. Un grupo de jóvenes se habían reunido para presenciar un evento de freestyle pero terminaron desalojándolos de manera violenta. Tras el repudio que tuvo en redes sociales por artistas del género como Wos, Trueno y Misioflow, el Gobierno salió a pedir disculpas.

El domingo por la tarde, un grupo de jóvenes se reunió en la Plaza Pringles de San Luis para asistir a un concurso de freestyle. Sin embargo, minutos más tarde llegaron cerca de 20 efectivos policiales que comenzaron a desalojarlos violentamente. Según la Policía, el conflicto comenzó cuando notaron que algunos de los espectadores consumían marihuana.

Algunos testigos que se encontraban en el lugar filmaron el episodio y lo subieron a sus redes sociales. Rápidamente, la grabación fue compartida por artistas reconocidos como Wos, Trueno y Misioflow.

"Siempre jodiendo a los pibes", escribió Wos en su cuenta en Instagram y compartió el video de lo sucedido y dijo que "no es la primera vez que reprimen en un evento de hh (hip hop). Abrazo a la gente y al movimiento de San Luis".

De la misma manera, Mateo Palacios Corazzina, reconocido como Trueno, cuestionó el accionar policial y dijo "les debería dar vergüenza. Aprendan a ejercer su poder, ignorantes", aseveró. En tanto, Misioflow también compartió el video y pidió información de lo sucedido en la provincia.

"El hip hop salva vidas, el hip hop no es delito. Dejen de estigmatizar y condenar a los pibes que se quieren expresar de forma sana. Un pibe con micrófono en la mano es un pibe menos con un arma. Nuestra arma es el arte", resaltó.

Tras el episodio, nueve personas quedaron aprehendidas y fueron puestas en libertad en la madrugada del lunes, luego de que el grupo de jóvenes se trasladara a la puerta de la comisaria.

Las disculpas oficiales

El ministro de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi, expresó su preocupación y pidió disculpas por el accionar policial. El funcionario explicó que apenas tuvo conocimiento del tema se pusieron en contacto con la fiscalía, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, y el Programa de Derechos Humanos para tratar de contener la situación que se había producido y aseguró que "no existe justificación alguna para que haya tenido ese desenlace violento".

En un video difundido por la Agencia de Noticias estatal, Anastasi indicó: "Quiero dejar un mensaje muy claro, el Gobierno de la provincia de San Luis no reprime a los puntanos y a las puntanas. El Gobierno de San Luis no reprime a los jóvenes. El Gobierno de San Luis no reprime a las mujeres".

Y agregó: "Esta situación que ha sucedido es absolutamente irregular y estamos volcando todos los recursos para llevar adelante la investigación, tanto interna respecto del proceder de cada uno de los efectivos que intervinieron, como también en la Justicia para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan".

Para finalizar, el ministro de Seguridad, señaló: "personalmente, quiero pedir disculpas a los pibes que estaban desarrollando una fiesta de cultura y arte, y que por hechos que estamos investigando tuvo un desenlace que es absolutamente inaceptable para este gobierno, por ello mi solidaridad para ellos y su familia".