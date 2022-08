¿Llevó a su esposa a un safari y la asesinó para cobrar el seguro?

El caso ha causado conmoción en Estados Unidos: un dentista habría convencido a su esposa de ir a un safari en África y, allí, la habría asesinado, según reportan varios medios.

El hecho, que llegó a debate, ocurrió en 2016, durante un viaje de cacería en Zambia, cuando una escopeta de origen desconocido que el matrimonio llevó para cazar leopardos, se disparó "por accidente" y la mujer perdió la vida.

Según dijo a CBS News el acusado Lawrence Rudolph, de 67 años, "no maté a mi esposa. No pude asesinar a mi esposa. No asesinaría a mi esposa".

Así, según el medio, lo habría referido en la audiencia ante el tribunal. Según el dentista, él estaba en el baño cuando se produjo el disparo. Y asegura que, al escuchar el ruido, salió y halló a su pareja en el suelo sangrando.

El dentista aseguró, además, que tenía un "matrimonio abierto" con la víctima, Bianca Rudolph, quien murió en octubre de 2016 y por cuyo hecho Rudolph enfrenta ahora un juicio. El hombre está acusado de asesinato premeditado y fraude postal.

Ahora, existe la posibilidad de que le den cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Del otro lado, los fiscales aseguran que el dentista asesinó a su pareja para quedarse con su novia, Lori Milliron y cobrar el seguro. Según afirman, Milliron ha sido acusada de mentir al jurado y también de ser cómplice.

"Según los dichos iniciales de la Fiscalía a los miembros del tribunal, se escuchó al sujeto decir durante una discusión con su presunta cómplice que por ella había matado a Bianca. La pelea de la pareja sucedió en 2020 después de que el acusado se enterara de que el FBI estaba investigando la muerte de su esposa", aporta Rt.

A su turno, la defensa, encarada por el abogado David Markus, dijo que su cliente no tenía motivos económicos para cometer el delito: el dentista tenía un capital de más de 15 millones de dólares cuando murió su esposa y el pago del seguro por valor de 4,8 millones de dólares se destinó a un fideicomiso para sus hijos.

Asimismo, la policía de Zambia afirmó dos días después de la muerte que el hecho fue accidental y los especialistas de las empresas aseguradoras tuvieron la misma conclusión. No obstante, según el agente especial supervisor del FBI retirado y consultor de CBS News James Gagliano, la descripción de Rudolph de lo ocurrido deja muchas dudas: "es sorprendente que, siendo dos cazadores experimentados, esto haya sido un accidente", soltó Gagliano.

