Revelaron algunos detalles de la muerte de Agostina Trigo

Agostina Trigo fue asesinada y el cuerpo fue encontrado en un galpón abandonado en la localidad de Buen Orden. La joven desapareció el día domingo cuando su abuela llamó a la Policía para denunciar su desaparición.

Uno de los primeros datos que se revela es que el cuerpo se encontraba en un galpón sin techo abandonado. Para la gente de la zona era normal que ingresaran autos ahí, ya que lo utilizaban como basural.

Además, este mediodía habló Raúl Levrino, ministro de Seguridad, y manifestó lo siguiente: "Nosotros tuvimos información el lunes a través de un llamado al 911 por parte de la abuela de Agostina. Nos acercamos hasta el domicilio de la abuela para que nos diera más información. Allí comenzamos a trabajar con varios móviles y también trabajamos con la visualización de cámaras".

Y agregó: "A través del trabajo que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad (policía) y el rastrillaje se detectó el cuerpo de una mujer".

Por último, aclaró: "No estamos en condiciones de confirmar que el cuerpo sea de Agostina, pero si tenemos muchos indicios que nos indican que hay una probabilidad muy grande. La ropa fue reconocida por la abuela".

El fiscal Oscar Sivori señaló que "falta el informe del cuerpo médico forense y de la Policía Científica. Por momento estamos trabajando dos hipótesis, pero no vamos a contar nada porque estaríamos dándole ventajas al asesino"

La palabra de la tía de Agostina

Vanesa Araya, tía de Agostina Trigo, reveló: "En las cámaras sale que se había subido a un Duna blanco. No vamos a parar hasta encontrar al asesino. Vamos a participar de la marcha. Pedimos justicia por Agostina y su hijo de 4 años. Nos ha destrozado el alma".

"Yo me enteré por los medios que habían encontrado un cuerpo. Mi mamá me dijo que me viniera porque yo vivo cerca. Acabo de llegar y me informaron que era el cuerpo de mi sobrina el que estaba tirado. La mamá de Agostina está del otro lado, no la dejan cruzar", expresó en llanto Vanesa.

Llegó la madre y la tía de Agostina.

Nada más que decir. No puedo expresar el dolor de esas mujeres. "Tienen que parar dijo en medio de su dolor", dijo la tía. pic.twitter.com/TKb0593dGa — Ángeles Balderrama (@angelesbalder) July 6, 2022

"Ella no tenía pareja. Lo que si sabemos es que se encontraba con esta persona, un supuesto camionero por el cuidado de su niño. Anoche nos pidieron detalles sobre un vehículo pero no sabemos nada. El padre del niño vive en San Luis, pero él no es de hacer estas cosas", concluyó.