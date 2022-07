Ahora: absolvieron a Macarrón y el crimen de Nora Dalmasso quedó impune

Marcelo Macarrón quedó absuelto por el crimen de Nora Dalmasso y, con esta decisión, la muerte de la mujer quedó impune. "No puedo acusar por acusar", dijo el fiscal Pizzarro, quien investigaba la causa.

Tras un cuarto intermedio dispuesto el pasado 22 de junio, esta mañana se inició la 39° audiencia del juicio por jurados por el crimen de Nora Dalmasso (51), que tenía como único acusado a Marcelo Macarrón (62). En particular, esta jornada era clave ya que se esperaba conocer la decisión de la fiscalía sobre si continuaría o no acusando al viudo Macarrón por el femicidio. Finalmente, el fiscal afirmó que "no tenía pruebas para continuar la acusación".

Bajo ese contexto, el manual instructivo para Jurados Populares establecido por la Ley Provincial Nº 9182 Poder Judicial de Córdoba, sostiene que “si el fiscal de Cámara, durante su alegato final, no mantiene la acusación y pide la absolución del imputado, el tribunal no puede condenar, salvo que intervenga en el juicio el querellante particular y que éste, en su alegato, haya pedido la condena”.

En este juicio no hay querellantes, por lo tanto, al no mantener la acusación y pedir la absolución, el jurado no podrá deliberar porque no se cumplen los requisitos establecidos para que el tribunal condene en caso considerar a Macarrón culpable.

Marcelo Macarrón llegó a juicio acusado del delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", según las conclusiones del fiscal Luis Pizarro, el último que instruyó la causa y la elevó a juicio. Durante todo el proceso de enjuiciamiento que comenzó el 14 de marzo, el fiscal Julio Rivero no hizo valoraciones sobre la calidad de los elementos probatorios testimoniales y documentales que se expusieron en el debate oral y público, por lo tanto se desconocía el contenido de sus alegatos.

La acusación contra Macarrón

La acusación fiscal sostenía que, presumiblemente, unos meses antes del día del crimen (25 de noviembre de 2006), Macarrón, "en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales".

Luego, mientras el acusado se encontraba en la ciudad de Punta del Este participando de un torneo de golf, entre las 20 horas del 24 de noviembre de 2006 y las 3.15 del 25, al menos una persona ingresó en la casa de Nora, en barrio Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto. En este contexto, el homicida, "aprovechándose de la indefensión de la víctima, aguardó que ésta realice su rutina previa al descanso y abordó a Nora Dalmasso (51) una vez que ésta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda".

En esas circunstancias y "cumpliendo el plan delictivo acordado previamente con Macarrón y sus adláteres, la tomó del cuello, ejerciendo una fuerte presión con sus manos, anulando así toda posibilidad de defensa". Seguidamente, "utilizó el cinto de toalla de la bata de baño que se encontraba en la habitación, realizando un ajustado doble lazo alrededor del cuello, ocasionando la muerte por asfixia", explicaba la hipótesis de la fiscalía.