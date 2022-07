Denunció a su jefe por abuso: "La próxima no zafás"

Una joven trabajadadora de una panadería denunció a su jefe por abuso sexual y aseguró que no es la única víctima del hecho. La chica la escrachó en las redes sociales al hombre y dio detalles de lo que padeció.

Agostina Signorelli trabajaba hace cinco meses en la panadería de Castelar, en Buenos Aires, con total normalidad. El 16 de julio, su jefe le pidió si podía abrir una puerta porque necesitaba a "alguien flaquito". La joven no dudó en ayudarlo y al terminar con el pedido el hombre le dijo: "Vení que vas a tener un premio".

Algo desconcertada, la joven siguió al hombre hasta su oficina, y una vez allí, él tomó un caramelo, lo puso en su boca, dejó la mitad afuera e intentó dárselo a la chica.

“Sinceramente no sabía qué hacer, se me acerca y con la mano derecha me manosea la cola. Me alejé y me dijo ‘la próxima no zafás’”, relató Signorelli.

Después de ese día la joven realizó la denuncia en la comisaría de la Mujer donde investigan el hecho. Asimismo, se encargó de escrachar al hombre en las redes sociales.

El caso quedó caratulado como abuso sexual simple y quedó en manos de la Fiscalía 8 de Morón.