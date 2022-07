A un año del asesinato de Luziano Moreno, su familia pidió cadena perpetua para el asesino

El comunicador fue asesinado en julio del 2021 en el barrio Bombal dentro de su auto. Moreno quería comprarle dólares a un hombre de apellido Rivas y luego de una discusión, según informó la acusación, Rivas asesinó al periodista mendocino. El caso conmocionó a la provincia y la familia aún sigue pidiendo justicia.

"Se cumple un año del día en que un ser oscuro, cobarde y despreciable terminó con la vida de Luziano Moreno; tiempo que sabe a eternidad pero no basta para acomodar nuestras almas alborotadas de dolor. Aún el eco de esa fría tarde cala hasta los huesos; resulta imposible comprender tal crueldad no apta para un corazón tan noble", expresó Silvia Potenzone, madre de Moreno en su cuenta de Facebook.

"Hace un año que las alegrías son incompletas y la vida parece de otro color. Ya nada es igual. El tiempo pasa lento y sombrío, empañado por la tristeza de perder a nuestro Lucho y la inhumana tarea de esperar que se haga justicia. No olvidamos. No. La justicia se convirtió en una cruzada que promete algo de paz y no habrá quien nos detenga", agregó la madre.

"Mientras luchamos en esa parsimoniosa batalla, nos resignamos a vivir entre abrazos que sostienen y recuerdos que dibujan sonrisas. Luziano era un espíritu lindo, un abrazo cálido, y una sonrisa fresca. Una mano desinteresada y una mente curiosa. Un alma inquieta y apasionada, una mirada transparente y un lugar seguro. Y así es como lo recordamos todos los días", sumó en un extenso y emocionante mensaje en redes.

"Queremos honrar su luz infinita y reforzar nuestro pedido de justicia: prisión perpetua para su asesino. Querido Lucho, elevamos nuestra sonrisa al cielo. Ojalá llegue hasta donde estés un poco del amor que sembraste en todos. Tu huella es para siempre en nosotros. A un año de perderte, acariciamos tu recuerdo que se volvió eterno. Por vos, tu memoria y tu alma: justicia", concluyó la madre.

El caso

El 22 de julio pasado, Moreno se encontró con Rivas Stewart para comprarle dólares en el barrio Bombal. La víctima llegó al lugar acordado a bordo de un Volkswagen Fox y con los 4.009.000 pesos que iba a cambiar por 22 mil dólares. El plan de Moreno, según relató su propio entorno, era migrar junto a su novia a España.

Durante la transacción, Moreno fue apuñalado y falleció como consecuencia de heridas en el cuello y el tórax. Pablo Rivas Stewart fue detenido a pocos kilómetros mientras conducía en el auto de Luziano, que yacía muerto a su lado. La Policía logró recuperar los pesos, pero los dólares no aparecieron.

Desde entonces, la investigación avanza y la fiscal Claudia Ríos ha dicho estar segura de que se trató de un homicidio criminis causa, lo que significa que el acusado mató para ocultar el crimen. Ese delito implica una pena de prisión perpetua. En contraste, la defensa del imputado insiste en que es temprano para establecer una hipótesis cerrada sobre el caso.