Violento ataque de la resistencia mapuche: prendieron fuego a un hombre

A tan solo 20 kilómetros de la localidad El Bolsón, Río Negro, un hombre fue rociado con alcohol y quemado por un grupo de personas que se identificaron como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). El objetivo era reclamar las tierras que actualmente son parte de un camping de la zona, utilizado por mochileros durante el verano. Sin embargo, entraron a robar, dejaron a un hombre hospitalizado y a un perro baleado.

El Paraje Los Repollos se encuentra al norte de El Bolsón, por la Ruta Nacional 40. Allí se encuentra el camping Kumelén, lugar en donde trabaja como encargado Pablo Conti. El hombre denunció que mientras dormía junto a su esposa, un grupo que se identificó como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ingresó a la cabaña, subieron hasta la habitación y "le apuntaron con unos revólveres".

"Tenían bidones de nafta. Me hicieron bajar, decían que les de plata. Les di algo que tenía en la billetera y, cuando se estaban yendo, empezaron a rociar toda la casa con nafta y con un encendedor prendieron fuego", explicó Conti a Radio 3 Cadena Patagónica.

Y agregó: "Me rociaron a mí también en toda la parte izquierda y me prendí fuego y me apagué con la vertiente, con el piso que tenía ahí. Estaba en calzoncillos, sin medias, sin zapatos y estaba todo lleno de vidrios. Cuando se iban, rompieron el vidrio de la camioneta, tiraron nafta a la camioneta, prendieron fuego la camioneta y después rompieron las garrafas, prendieron fuego las garrafas y explotaron".

El cartel hallado. Foto: Noticias del Bolsón.

En medio de un doloroso recuerdo del hecho, Conti explicó que los atacantes "solo pedían plata" y le decían "te mato, te mato". Incluso lanzaron tiros al aire. En tanto, al recordar el momento en el que se encontraba entre las llamas, el hombre se quebró y comenzó a llorar.

"A reponerme de la imagen que tengo que me prendo fuego, que es terrible, que es terrible... mi señora que estaba ahí, los perros. Una situación de impotencia terrible. No mataron a ningún perro, pero había uno que estaba herido", dijo la víctima.

En relación a los atacantes, Conti resaltó que sobre la Ruta apareció un papel de reivindicación de la RAM como una bolsa. Se encontraba "con cuatro piedras para que no se vuele y lo dejaron apoyado ahí".