Reclaman que la desaparición de Gisela Gutiérrez se investigue como femicidio

Este martes 19 de julio se cumplen siete años de la desaparición de Gisela Gutiérrez y un año del femicidio de Griselda Guerra. En medio de una jornada conmemorativa organizada por el colectivo Ni Una Menos, reclamaron que se cambie la carátula del caso de Gisela y se comience a investigar como femicidio.

Gisela Gutiérrez desapareció el 19 de julio de 2015 en el barrio La Favorita de Ciudad y, cinco años más tarde, en diciembre de 2020 detuvieron a un sospechoso del asesinato: Héctor Emilio Díaz Tejera, alias "Negrucho".

Aunque al inicio se habló de secuestro por parte de una red de trata y se supo que algunas exparejas eran violentas, la causa se mantuvo estancada durante mucho tiempo. Finalmente, en noviembre de 2020 se ofreció una recompensa de 500 mil pesos para aquella persona que otorgara datos sobre la desaparición de la joven. Allí apareció "Negrucho".

Sin embargo, desde el momento en que el nombre de Díaz Tejera apareció en la escena, el colectivo Ni Una Menos comenzó a reclamar para que la desaparición de Gisela Gutiérrez se investigue como femicidio. Además, remarcaron que "desde el día cero de la desaparición de Gisela la Justicia no realizó las investigaciones correspondientes para dar con la verdad de lo que sucedió".

"A 7 años de la desaparición de Gisela Gutierrez, el 19 de julio del 2015, y 1 año del femicidio de Griselda Guerra, el 17 de julio de 2021, ambas vecinas del Barrio La Favorita, nuevamente salimos a las calles a exigir respuestas", indicaron en un comunicado.

Y agregaron: "Denunciamos que no se garantizó la seguridad y derechos de les hijes, madre, padre y hermanas de Gisela, durante todos estos años de escasa investigación que proporcionó la justicia mendocina. Por eso consideramos que la familia es víctima colateral de los daños a la integridad física".

Con un fuerte reclamo para que las desapariciones de mujeres sean investigadas con perspectiva de género, el colectivo Ni Una Menos afirmó que en la causa de Gisela "aun esperan el cambio de carátula para que se lo considere femicidio".

Otras víctimas

Con una jornada conmemorativa que comenzó a las 11 en la Plaza Independencia, el grupo feminista además reclama por el femicidio de Griselda Guerra, Florencia Romano y Agostina Trigo. Agostina Trigo.

"Denunciamos que en el femicidio de Griselda también existió un abandono del estado, ya que previo a su femicidio ella había denunciado en reiteradas ocasiones distintas situaciones de violencia que sufría con su ex pareja, entre ellas, un intento de femicidio". Y agregaron: "La justicia mendocina no garantizó su bienestar ni seguridad. Hoy les hijes de Griselda son también víctimas colaterales de lo que ya no podemos recuperar: la vida de la Chela".

En relación a la actuación de la Justicia ante estos hechos, destacaron que cada vez que una mujer desaparece, es necesario que se actúe "con responsabilidad y rapidez, que se busque los responsables y no se hostigue a las familias".