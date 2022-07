Denunció que patovicas de un boliche lo golpearon por ser gay

Un joven denunció que el personal de seguridad de un boliche lo golpeó e intentó asfixiarlo por ser gay. El boliche había sido clausurado en abril por falta de controles.

Christian Shan contó que el personal de seguridad del boliche Plan B, ubicado en Caleta Oliva, en Santa Cruz lo maltrató y discriminó por su orientación sexual.

"Así me dejaron los homofóbicos patovicas de Plan B Boliche. Primera vez en mi vida que me discriminan por homosexual. Si no fuera por mis amigos casi me matan asfixiando", escribió en su cuenta de Instagram.

Luego añadió: "La gente no puede hacer lo que quiera. No puede ser que hoy se discrimine por eso".

El joven mostró sus lesiones

El boliche no es la primera vez que está en la mira. En abril de este año, según indica Opinión Austral, fue clausurado por falta de controles. En ese momento una joven menor de edad había ingresado con el DNI de su hermana y a la salida del boliche fue atropellada y murió.

Debido a que la víctima tenía 15 años y estaba en el local bailable, el mismo fue clausurado. Se desconoce si tras esta denuncia tomarán alguna medida.